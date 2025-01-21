"ربيحة حليمي"وتكهنات بمشاركتها المحتملة في"دبي بلينج"
"ربيحة حليمي"، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة "آر إتش لوكشري بروبرتي"، ظهرت مؤخراً بشكل لافت للنظر في العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل "دبي بلينج".
وقد كان المكان بأكمله يتألق بالفخامة، حيث شاركت فيه كل من "منى قطان"، الشهيرة بريادتها في مجال "هدى بيوتي" و"كايالي فراجرنس"، و"صفا صديقي"، نجمة مسلسل "دبي بلينج". كما شوهد بعض من أبرز وأهم الشخصيات في عالم الموضة والريادة والأعمال الترفيهية.
وكان ظهور "ربيحة حليمي" تمثيلاً واضحاً لرسالة شركة "آر إتش لوكشري بروبرتي" - وهي ربط دبي بأفريقيا من خلال تقديم قوائم حصرية تتحدى حدود الإسراف. كل عقار في محفظتها يفيض بالرقي، حيث أنها محجوزة كلها لأولئك الذين يقدرون الثراء الحقيقي.
ومن الجدير بالملاحظة أن العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل "دبي بلينج" كان بمثابة الفرصة المثالية لمشاهدة تقاطع التأثير والأسلوب. فقد جسدت "ربيحة حليمي" جوهر تخصصها ــ العيش بأسلوب حياة الأثرياء والمشاهير. ومن ناحية أخرى، يصور المسلسل الحياة اليومية لأغنى وأقوى سكان دبي، وهو السوق المستهدف الرئيسي لها.
ولكن التكهنات ملأت الأرجاء: هل كانت "ربيحة حليمي" هناك من أجل العمل فقط، أم أن هناك مفاجأة أكبر وأعمق من ذلك على وشك أن تتكشف؟ بدأت الشائعات حول مشاركتها المحتملة في الموسم الرابع من برنامج "دبي بلينج" في الانتشار بعد الحدث. فهل يمكن أن تكون واحدة من أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين للموسم القادم؟ هذا تطور مثير يجب على الجميع مراقبته.