"ربيحة حليمي"وتكهنات بمشاركتها المحتملة في"دبي بلينج"

ولكن التكهنات ملأت الأرجاء: هل كانت "ربيحة حليمي" هناك من أجل العمل فقط، أم أن هناك مفاجأة أكبر وأعمق من ذلك على وشك أن تتكشف؟ بدأت الشائعات حول مشاركتها المحتملة في الموسم الرابع من برنامج "دبي بلينج" في الانتشار بعد الحدث. فهل يمكن أن تكون واحدة من أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين للموسم القادم؟ هذا تطور مثير يجب على الجميع مراقبته.