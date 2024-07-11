رام بوكساني: رحلة من 5 روبيات إلى مليار درهم

وقال خلال المقابلة: "لقد كانت هذه السنوات بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات والتحولات التي شهدتها دبي. لقد تطورت المدينة، التي كانت تُعرف سابقاً بالكثبان الرملية إلى مركز تكنولوجي وبوتقة تنصهر فيها الثقافات. لقد كان هذا البلد سخياً معي بشكل لا يصدق."

وباعتباره رجل أعمال ناجح، كان له أيضاً دوراً فعالاً في ربط وتأطير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والهند.