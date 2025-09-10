"راك سنترال" من "مرجان" يستضيف 6 آلاف متخصص و4 آلاف وحدة سكنية

تسعى إمارة رأس الخيمة إلى ترسيخ مكانتها كمركز جديد للأعمال وأسلوب الحياة، حيث من المقرر أن يحتضن مشروع "راك سنترال" أكثر من 6 آلاف متخصص وأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وفقاً لعبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان.

وفي كلمته خلال الكشف عن المخطط الرئيسي، سلط العبدولي الضوء على التحول السريع الذي تشهده الإمارة، والذي تدعمه القيادة الحكيمة والتطورات الاستراتيجية التي تمتد إلى ما هو أبعد من السياحة لتشمل الاستثمار ونمو الشركات والحياة الحضرية.

أطلقت رأس الخيمة مشروع "راك سنترال"، وهو مركز تجاري مصمم لتعزيز اقتصاد الإمارة. سيوفر هذا المشروع، الذي طورته شركة مرجان، منطقة أعمال عصرية للشركات العالمية والوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية ومنظمي الرحلات السياحية، مما يعزز حضورها في الإمارة.

وصف هذا الإطلاق بأنه إنجازٌ مهني وشخصي. وقال: "بالنسبة لي، هذا واجبٌ أكثر منه وظيفة. هذه إمارتي، حيث نشأتُ، وأشعر بمسؤوليةٍ تجاهها. ويُجسّد مركز رأس الخيمة الوطني هذا الالتزام".

أشار العبدولي إلى البيئة الجاذبة للاستثمار في رأس الخيمة، مشيرًا إلى الدعم الحكومي، والإطار القانوني الواضح، والقيادة الرشيدة، كعوامل رئيسية تجذب المطورين والمستثمرين إلى سوق العقارات في الإمارة.

سيكون المقر الرئيسي لرأس الخيمة أول منطقة أعمال مخصصة في الإمارة، مع مساحات مكتبية مستدامة من الدرجة الأولى حاصلة على شهادة LEED الذهبية

بدأت الشركات العالمية بالانتقال إلى رأس الخيمة. وأشار العبدولي إلى أن "شركات كبرى نقلت عملياتها من أبوظبي ودبي إلى رأس الخيمة للاستفادة من هذه الفرص. وتتحول الإمارة إلى محرك للنمو".

وبالنظر إلى المستقبل، اعتبر جزيرة المرجان وراك سنترال ركيزتين أساسيتين تدعمان المرحلة القادمة من توسع الإمارة. وقال: "لن ينمو اقتصاد رأس الخيمة بفضل مرجان فحسب، بل بفضل قصص النجاح الجماعية لشركات رائدة، من بنك رأس الخيمة الوطني إلى سيراميك رأس الخيمة وجزيرة المرجان. هذه القصص مجتمعةً تضع رأس الخيمة على الخارطة العالمية".

يهدف راك سنترال إلى دعم هدف رأس الخيمة في أن تصبح مركزًا للأعمال والسياحة والحياة المجتمعية، مع التركيز على الاستدامة والاستثمار الدولي.

مجتمعات صاعدة، عوائد متزايدة: لماذا يمكن للمستثمرين الأوائل في راك سنترال التفوق على السوق؟ رأس الخيمة واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، بحسب قادة قطاع العقارات. الإمارات العربية المتحدة: السياحة في رأس الخيمة تحقق رقماً قياسياً بـ 654 ألف زائر في النصف الأول من عام 2025، وارتفاع الإيرادات بنسبة 9%.