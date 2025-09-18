"راك سنترال".. مدينة متكاملة بحلول 2027 تفتح آفاقًا جديدة في رأس الخيمة

الطلب على المساحات المكتبية في رأس الخيمة قوي، وتم تصميم "راك سنترال" لتكملة السوق الأوسع في الإمارات بدلاً من منافستها. أوضح العبدولي أنه في حين تواجه الإمارات نقصًا في المساحات المكتبية عالية الجودة، فإن المشروع سيخلق عروضًا تلبي الطلب المحلي وتجذب العلامات التجارية العالمية. "نحن لا نأخذ حصة من السوق؛ نحن نخلق طلبًا"، قال. "تبحث شركات المقاولات، والشركات الهندسية، والشركات الاستشارية، وشركات الخدمات اللوجستية، وشركات المحاماة، ومقدمو الخدمات الآخرون عن مساحات عالية الجودة. و'راك سنترال' يلبي هذه الحاجة بينما يدعم الشركات المحلية".

بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن يكون الدخول المبكر إلى "راك سنترال" مجزيًا للغاية. قال العبدولي إن المشترين الذين يستثمرون الآن يمكن أن يشهدوا عوائد تتراوح بين 15 إلى 20% في السنوات القادمة، ورسم تشابهًا مع مسار جزيرة المرجان. "في ذلك الوقت، كان سوق العقارات في رأس الخيمة غير معروف نسبيًا. اليوم، أصبح يجذب الانتباه العالمي"، أشار. من المتوقع أن تحتاج الإمارة إلى ما لا يقل عن 45,000 وحدة سكنية إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، و"راك سنترال" وحده سيساهم بأكثر من 4,000 وحدة، مما يسد فجوة كبيرة في العرض.

كان الاهتمام بـ"راك سنترال" قويًا منذ البداية. فقد تم بيع جميع قطع الأراضي داخل المجتمع في 15 شهرًا فقط، حيث اشترى العديد من المطورين قطعًا متعددة لتسريع التسليم. وشارك في الشراء كل من الشركات المحلية المدرجة في البورصة والمستثمرون الإقليميون والدوليون، مما يعكس الثقة في نمو الإمارة على المدى الطويل. قال العبدولي: "لقد أجروا دراساتهم الخاصة حول الوجهة، ورأوا في رأس الخيمة إمكانية لتحقيق مكاسب رأسمالية، وزيادة قيمة المساهمين، وتعزيز أرباحهم لعملائهم".

يُعزز جاذبية الإمارة من خلال البنية التحتية الاستراتيجية والتصميم عالي الجودة. فقد اكتملت الطرق، والمرافق، وأعمال تنسيق الحدائق، والمساحات الخضراء - بما في ذلك مئات الأشجار - مما يوفر منصة جاهزة للمطورين الفرعيين.

يستفيد "راك سنترال" أيضًا من قربه من منتجع "وين" المتكامل الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار، والذي من المقرر افتتاحه في عام 2027. سيضيف المنتجع 1,524 غرفة فندقية ومن المتوقع أن يخلق حوالي 7,500 وظيفة، مما يحفز الطلب على العقارات التجارية والسكنية. قال العبدولي إن المنتجع، إلى جانب التطورات الأخرى، سيجذب الشركات الموجهة نحو الخدمات، مما يخلق نظامًا بيئيًا اقتصاديًا يعزز نفسه ذاتيًا.

يعزز الموقع الاستراتيجي للمشروع جاذبيته بشكل أكبر. يقع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويوفر سهولة الوصول إلى طريق E-11 السريع، وإطلالات خلابة على نادي الحمرة للجولف والخليج العربي، وقربًا من جزيرة المرجان، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الحمرة التجاري.

بالنسبة للعبدولي، يمثل "راك سنترال" أكثر من مجرد مشروع عقاري؛ إنه جزء من رؤية رأس الخيمة الأوسع لتصبح وجهة موجهة للأعمال ومعترف بها دوليًا. وقال: "أرى أن رأس الخيمة ستصبح وجهة دولية، ومركزًا سياحيًا، ومدينة موجهة للأعمال تجذب الشركات الدولية، والزوار، والمقيمين. وستلعب مرجان دورًا رئيسيًا في إنشاء هذه المراكز الفريدة والوجهات العقارية التي تجعل من رأس الخيمة مدينة عالمية".