راكب دبي–مومباي يعوَّض بـ 2,300 درهم بعد تأخير 14 ساعة وخدمة غير لائقة

حصل أحد الركاب المتجهين من دبي إلى مومباي، تُرك خلال تأخير طائرته الذي استمر 14 ساعة مع وجبة واحدة فقط مكوّنة من "برجر وبطاطس"، على تعويض مادي وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الهندية "بي.تي.آي".
وقضت محكمة المستهلك في مومباي بأن تدفع شركة الطيران الهندية "سبايس جيت" مبلغ 55 ألف روبية (حوالي 2300 درهم إماراتي) - وهو ما يعادل تقريبا سعر تذكرتي ذهاب وعودة لشخصين بالغين على نفس المسار).
وصرحت لجنة تسوية منازعات المستهلكين في مقاطعة مومباي (ضواحي مومباي)، برئاسة براديب كادو وعضوها غوري م. كابسي، بأنه لا يمكن لشركات الطيران تبرير تأخيراتها بالادعاء بأنها روتينية. وجاء في الأمر: "لا يمكن لشركة الطيران التهرب من واجبها في رعاية مسافريها حتى تصبح الرحلة جاهزة للعمل واستكمال العمل".
وكان الراكب قد حجز رحلته على خط دبي–مومباي بتاريخ 27 يوليو 2024، واحتج بأن شركة سبايس جيت تجاهلت "متطلبات الطيران المدني" (CAR) الصادرة عن هيئة الطيران المدني الهندية، والتي تلزم الناقلين الجويين بتقديم دعم وخدمات أكبر مما حصل عليه الركاب فعلياً.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير وجبات طعام صحية ومياه شرب ومرافق راحة وتحديثات دورية للركاب خلال فترات التوقف الطويلة. وفي هذه الحالة، أشارت إلى أنه "لا مجال للشك في أن الركاب لم يحصلوا إلا على برجر واحد وبطاطس مقلية طوال فترة التأخير التي تجاوزت 14 ساعة".
وخلصت اللجنة إلى أن الترتيبات كانت "غير كافية"، ووجدت أن شركة الطيران كانت مقصرة في خدماتها.