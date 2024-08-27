رافي منون يتولى إدارة "شوبا" العقارية بعد تقاعد والده
أعلن "بي إن سي منون"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، يوم الاثنين عن تقاعده من دوره النشط كرئيس لمجلس الإدارة، موكلاً مسؤولياته إلى ابنه "رافي منون"، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة.
وسوف يدخل التحول الكبير في القيادة في شركة التطوير العقاري الرائدة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، والمعروفة بعروضها السكنية المميزة في دبي ومسقط والهند، حيز التنفيذ اعتباراً من 18 نوفمبر 2024، أي بعد يوم واحد من بلوغ رجل الأعمال صاحب الرؤية 76 عاماً.
وسيواصل "بي إن سي منون" عمله كمؤسس للمجموعة، حيث سيرأس الشركات الفرعية والمشاريع الجديدة للمجموعة.
تأتي ترقية "رافي منون"، الذي عمل في مجموعة "شوبا" في مختلف المناصب منذ عام 2004، في وقت حاسم حيث تستعد المجموعة لتوسيع نطاق وجودها في الولايات المتحدة وأستراليا، مع سعيها لتنويع أنشطتها التجارية بهدف مضاعفة حجم أعمالها إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
بدأ "بي إن سي"، وهو ملياردير مدرج في قائمة فوربس، مسيرته من أصول متواضعة في الهند. وقاده سعيه إلى التميز إلى عمان، حيث اشتهر في عمان بلقب"صانع القصور".
وكانت رحلته تحولية بفضل قيادته وشغفه بالتميز. ومع انتقال القيادة إلى الجيل القادم، سيواصل مؤسس مجموعة شوبا لعب دور مؤثر من خلال تقديم خبراته لتوجيه الشركات الفرعية للمجموعة وضمان استمرارية النمو والاستقرار.
وقال بي إن سي، في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، تعليقاً على هذا الانتقال: "خلال فترة ولايتي كرئيس مجلس إدارة، استلهمت من تفاني وإبداع فريقنا الاستثنائي، والذي دفع الشركة إلى آفاق جديدة. وما زلت ملتزماً بدعم طموحات شوبا العقارية وأنا واثق من أنه تحت قيادة "رافي منون" و"فرانسيس ألفريد"، ستدخل الشركة حقبة جديدة من التقدم والابتكار".
على مدار أكثر من عقدين، لعب "رافي"، خريج الهندسة المدنية من جامعة "بيردو" بالولايات المتحدة الأمريكية، دوراً هاماً في نجاح مجموعة شوبا. فقد عمل على تعزيز الرؤية الاستراتيجية للشركة وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار. وتُعد ترقيته إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في يناير 2006، ثم تعيينه رئيساً لمجموعة شوبا في الهند ثم نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة شوبا في دبي، بمثابة شهادة على قيادته الحكيمة وكفاءته التشغيلية.
وقال "رافي": "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا. وتحت قيادة "بي إن سي منون" المتميزة، أصبحت شوبا العقارية شركة رائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في المنطقة، مع خطط توسع واعدة على مستوى العالم. وأنا ملتزم بالحفاظ على هذا الإرث وتعزيزه بشكل أكبر لجعل شوبا العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً لدى العملاء".
وقال "فرانسيس ألفريد"، المدير الإداري لشركة شوبا العقارية: "مع انطلاقنا في هذا الفصل الجديد لشركة شوبا العقارية، يشرفني العمل جنباً إلى جنب مع "رافي منون". لقد لعبت قيادته الحكيمة والتزامه العميق بالتميز دوراً أساسياً في نجاح الشركة. معاً، نهدف إلى مواصلة البناء على الأساس القوي الذي وضعه "بي إن سي منون" من خلال دفع الابتكار وتقديم أعلى معايير الجودة التي يتوقعها عملاؤنا. أنا واثق من أنه بتوجيه من "رافي منون"، ستصل شوبا العقارية إلى آفاق أعظم، مما يعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال العقارات الفاخرة".
وفي إطار هذا الفصل الجديد في شركة شوبا العقارية، سيعمل "رافي" جنباً إلى جنب مع "فرانسيس" لتوجيه الشركة نحو إنجازات أعظم. ويمثل الثنائي القيادي ديناميكية تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والقيادة الحاسمة لـ "رافي منون" والخبرة العميقة في تطوير العقارات التي يمتلكها "فرانسيس ألفريد".
وقالت الشركة في بيان: "بفضل وجود فريق قيادي قوي، فإن شركة شوبا العقارية على أتم الاستعداد لمواصلة مسيرتها الناجحة، والاستفادة من تقنيات الجيل القادم وممارسات الأعمال المبتكرة للاستفادة من الفرص الجديدة وتقديم قيمة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة والعملاء على حد سواء".