رافي منون يتولى إدارة "شوبا" العقارية بعد تقاعد والده

وقال "فرانسيس ألفريد"، المدير الإداري لشركة شوبا العقارية: "مع انطلاقنا في هذا الفصل الجديد لشركة شوبا العقارية، يشرفني العمل جنباً إلى جنب مع "رافي منون". لقد لعبت قيادته الحكيمة والتزامه العميق بالتميز دوراً أساسياً في نجاح الشركة. معاً، نهدف إلى مواصلة البناء على الأساس القوي الذي وضعه "بي إن سي منون" من خلال دفع الابتكار وتقديم أعلى معايير الجودة التي يتوقعها عملاؤنا. أنا واثق من أنه بتوجيه من "رافي منون"، ستصل شوبا العقارية إلى آفاق أعظم، مما يعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال العقارات الفاخرة".