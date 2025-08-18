رائدات أعمال إماراتيات يتجاوزن الأفكار الصغيرة نحو مشاريع كبرى

في السنوات القليلة الماضية، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تغيرًا ملحوظًا في ملكية الشركات. فعدد النساء اللواتي يسجلن شركات باسمهن، ينتقلن إلى قطاعات كانت في السابق حكرًا على الرجال. ويتجلى ذلك في قوائم التراخيص التجارية وفي مجالس الإدارات - علامات تجارية تُديرها نساء في قطاع التجزئة، وشركات رعاية صحية ترأسها نساء، وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا تسعى للحصول على تمويل بقيادة نسائية.

يقول تشارلي باتيل، مؤسس شركة "ديسيسيف زون"، إن التغيير واضحٌ من مكتبه. شركته تتولى جميع مراحل العمل، بدءًا من اختيار الجهة المختصة، وهيكلة الشركة، وترتيب الحسابات المصرفية، والتسجيل الضريبي، واستخراج التأشيرة، والعثور على مكتب. وأضاف: "لقد شهدنا المزيد من النساء يتجاوزن الأفكار الصغيرة ويؤسسن مشاريعهن بنية النمو. الأمر لا يقتصر على البدء فحسب، بل يتعلق بالاستمرار في العمل لسنوات طويلة".

يقول العاملون في قطاع تأسيس الشركات إن نسبة الشركات المملوكة للنساء تجاوزت الآن نسبة العشرة بالمائة في القطاع الخاص. وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعًا تدريجيًا لسنوات، ويتوقع المتابعون استمرار هذا الارتفاع.

يعود جزء من هذا التحول إلى التنظيم. ففي الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمرأة تأسيس وإدارة شركة باسمها الخاص، مع التمتع بالاعتراف والحماية نفسها التي يتمتع بها أي مالك آخر. ووفقًا للمستشارين، فإن العملية مباشرة نسبيًا مقارنةً ببعض الأسواق المجاورة. ويمكن إتمام إجراءات الترخيص في غضون أيام إذا كانت الأوراق مُستكملة. كما منحت برامج مثل التأشيرة الذهبية طويلة الأجل مؤسسي الشركات الراسخة مزيدًا من الثقة للتخطيط المُسبق والبحث عن مستثمرين من خارج الدولة.

مع ذلك، ليس البدء دائمًا هو الجزء الأصعب. يقول باتيل إن العديد من عميلاته يرغبن في الحصول على مساعدة بعد إصدار الرخصة التجارية بوقت طويل. قد يعني ذلك التفاوض على اتفاقية رعاية، أو تجديد التصاريح، أو متابعة فحوصات الامتثال. وأضاف: "إذا أهملت هذه الأمور، سيتعثر التوسع".

لا يقتصر هذا التحول على قوائم العملاء فحسب. فداخل "ديسيسيف زون"، تُدير النساء الآن العديد من حسابات العملاء الأكثر تعقيدًا. ويُصرّ باتيل على أن ذلك حدث بشكل طبيعي، فهؤلاء الأعضاء في الفريق كانوا ببساطة أفضل الأشخاص لهذا العمل.

يتوقع العاملون في هذا القطاع استمرار نمو حصة الشركات التي تقودها النساء. ويشيرون إلى مزيج من السياسات، وطلب السوق، وقصص النجاح الملموسة. وكما قال أحد المستشارين، فإن المناخ مواتٍ، والأمثلة موجودة، والزخم يتزايد.