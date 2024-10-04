رئيس تنفيذي لـ"اكسبرس موني" لتعزيز الابتكار في التحويلات المالية
أعلنت مجموعة "ويز فاينانشل" (WizzFinancial)، المنصة المالية العالمية المتخصصة في المدفوعات المحلية والتحويلات عبر الحدود وتبادل العملات والإقراض وحلول بوابات الدفع، عن تعيين "سمير فيدهات" رئيساً تنفيذياً لشركة "اكسبرس موني" (Xpress Money)، قسم الخدمات المالية الخاصة بمعاملات الشركات التابع للمجموعة.
تقع "اكسبرس موني" في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وتخضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية، وتعتبر عنصراً رئيسياً في النظام البيئي المتنامي للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود لدى "ويز فاينانشال".
يتمتع "سمير فيدهات" بخبرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمان في قطاع المدفوعات عبر الحدود والخدمات المالية، حيث قاد سابقاً توسعات عالمية وأسس شراكات قوية في المجال. ومن المتوقع أن تعزز قيادته نجاح "اكسبرس موني" المستمر، مما يدعم مهمتها في تقديم خدمات مالية سلسة وآمنة ومتاحة على مستوى العالم.
وقال أمير النجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ""ويز فاينانشال"" (WizzFinancial): "بفضل قيادة "سمير"، نحن واثقون أن "اكسبرس موني" ستواصل بناء نجاحها ودفع حدود الابتكار في قطاعات التحويلات عبر الحدود والمدفوعات الفورية". وأضاف: "ستساعدنا خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين الأسواق الناشئة من خلال حلول مالية موثوقة مدفوعة بالتكنولوجيا".
من جهته، أعرب "سمير فيدهات" عن حماسه لقيادة "اكسبرس موني" قائلاً: "أنا متحمس لقيادة "اكسبرس موني" مع توسعة عروضنا والوصول إلى المزيد من العملاء في الأسواق الناشئة". وأكد: "مع الحضور العالمي القوي لمجموعة "ويز فاينانشال" والتزامها بالشمول المالي، بوسعنا تقديم الخدمات المالية الحيوية التي تعزز الرخاء للأفراد والشركات على حد سواء".