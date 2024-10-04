رئيس تنفيذي لـ"اكسبرس موني" لتعزيز الابتكار في التحويلات المالية

يتمتع "سمير فيدهات" بخبرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمان في قطاع المدفوعات عبر الحدود والخدمات المالية، حيث قاد سابقاً توسعات عالمية وأسس شراكات قوية في المجال. ومن المتوقع أن تعزز قيادته نجاح "اكسبرس موني" المستمر، مما يدعم مهمتها في تقديم خدمات مالية سلسة وآمنة ومتاحة على مستوى العالم.