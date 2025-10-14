رئيس الأمن السيبراني: الذكاء الاصطناعي "النفط الجديد" للإمارات.. و5 ركائز لحمايته

قال محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي هو "النفط الجديد" لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استعرض الاستراتيجية الشاملة للدولة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.
وأكد الكويتي خلال جلسة "النظام السيبراني الجديد: التعاون وسط الاضطرابات" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني في المنتدى الاقتصادي العالمي، الدور الحاسم للتكنولوجيا في مستقبل الأمة.
قال الكويتي: "الذكاء الاصطناعي هو وقود جديد للعديد من القطاعات التي نمتلكها بالفعل. ويمكنه أن يُغير الكثير من طرق رؤيتنا للتكنولوجيا وتعاملنا معها. فهو لا يُسهّل الأمور على البشرية فحسب".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وسلط رئيس الأمن السيبراني الضوء على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على الأشخاص ذوي الهمم، موضحًا كيف تمتد التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من الراحة إلى تطبيقات تغير الحياة.
وأوضح كيف سهلت الذكاء الاصطناعي على الأشخاص السمع والرؤية والاستماع والمشي وأداء العديد من الوظائف الأخرى، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.
في مجال الأمن السيبراني، وصف الكويتي العلاقة الثنائية بين الذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي. وقال: "الذكاء الاصطناعي هو مجالنا للأمن السيبراني. نقول دائمًا: الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، أو الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي".
واستعرض الكويتي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على خمسة ركائز أساسية مصممة لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع ضمان التنفيذ الأخلاقي والآمن.
الركيزة الأولى هي الشراكة، تليها بناء التكنولوجيا وتسخيرها لصالح البشرية. أما الركيزة الثالثة فتركز على الابتكار، أي تجاوز الأنظمة والفرق التقليدية للتفكير خارج الصندوق في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد.
يركز الركيزة الرابعة على المهمة الأساسية: الحماية والدفاع بطريقة أخلاقية. أما الركيزة الخامسة فهي الحوكمة، التي تشمل السياسات والأطر القانونية والتشريعات والإجراءات والمبادئ التوجيهية. وأوضح الكويتي: "نحن بحاجة إلى الحوكمة، ووجود هذه التشريعات والإجراءات والمبادئ التوجيهية، وكل ما يتعلق بها، من جوانب أخرى، من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الأمثل".
وعندما سُئل الكويتي عن إعداد المواطنين للتهديدات السيبرانية، وصف ذلك بأنه "جوهر كل ما نقوم به"، في حين قدم مبادرة "النبض السيبراني" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتبنى المبادرة نهجًا وطنيًا شاملًا، إذ تتطلب من جميع القطاعات ــ التعليم، والتنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وغيرها ــ العمل معًا لبناء ثقافة الأمن السيبراني المترسخة في جميع أنحاء المجتمع.
أدمجت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نظامها التعليمي منذ المراحل الدراسية الأولى. وأُضيف منهج جديد للذكاء الاصطناعي إلى المدارس، يتضمن فصولاً كاملة ومحتوىً مُدمجاً في كل قسم، يغطي الأمن السيبراني والسلامة والأخلاقيات والأمن.
يبدأ هذا الوعي بالأمن السيبراني من الصف الأول الابتدائي، حيث يُعلّم الأطفال الصغار كيفية استخدام الشاشات والأجهزة بأمان منذ الصغر. وأشار الكويتي إلى أن "الأمر يتعلق بالتأكيد بثقافة مجتمعنا".
وتتجاوز مبادرة Cyber Pulse التعليم الرسمي إلى المشاركة المجتمعية، مما يسمح للمجتمع بمشاركة تقنيات التوعية القائمة على تجارب حقيقية - من التنمر في المدارس إلى الاحتيال والنصب والتزييف العميق.
وتتضمن المبادرة برنامج "30 في 30 في 30" - حيث يشارك 30 قائداً 30 رسالة في 30 ثانية.
وبما أن شهر أكتوبر هو شهر الأمن السيبراني، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحملة برسائل من أشخاص من جميع الأعمار لنشر ثقافة الأمن السيبراني.
وأكد الكويتي أنه "مع انتقالنا إلى تكييف العديد من هذه التقنيات، ومواجهتنا بالفعل لهذه الذكاء الاصطناعي، فإننا بحاجة إلى أن يكون الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من حمضنا النووي".
أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضًا من أكبر مناورات الأمن السيبراني في العالم، مما يدل على التزامها بالتعاون العالمي.
تم تنظيم تمرين وطني شارك فيه كافة القطاعات لمحاكاة هجوم إلكتروني واختبار الاستجابات التعاونية من المواطنين والقطاعات والموظفين.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التدريب الدولي الذي عقد في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضي جمع ممثلين من أكثر من 133 دولة، جميعهم متحدون لبناء القدرة على الصمود في بنيتهم الأساسية.
تحاكي السيناريوهات الهجمات التي تشنها الذكاء الاصطناعي، والآلات، والخصوم المجهولين، وحتى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تصبح مارقة وتطور أساليب الهجوم الخاصة بها.
حقق التمرين إنجازًا استثنائيًا بجمعه دولًا متوترة جيوسياسيًا. قال الكويتي: "رأيتم روسيا تجلس بجانب أوكرانيا، والهند وباكستان، وإسرائيل حاضرة أيضًا، بالإضافة إلى إيران". وأضاف: "كان الجميع يعمل تقنيًا لإيصال رسالة الصمود. تأمين بنيتنا التحتية هو الخط الأحمر".
وفي معرض حديثه عن عدم التوازن بين المدافعين الذين يتعين عليهم اتباع القواعد والمهاجمين الذين لا يفعلون ذلك، أقر الكويتي بأن هذا يشكل تحديا يوميا.
ويتطلب الحل شراكة لتبادل مؤشرات الاختراق وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، لأن المهاجمين يأتون من مواقع مختلفة بطرق استهداف متنوعة.
يتطلب الابتكار تبني عقلية الخصم. تُجري الإمارات العربية المتحدة عمليات محاكاة وهاكاثونات لفهم تفكير المهاجمين.
تعمل برامج مكافأة الأخطاء على تحفيز قراصنة القبعات البيضاء على العثور على نقاط ضعف اليوم صفر ومهاجمة المتجهات، وبناء مجتمع يساعد الأمة على حماية نفسها.
لا تزال الأطر القانونية والردع تُشكّلان تحديين حاسمين. أثار الكويتي مفهوم الردع في الفضاء الإلكتروني، مُشيرًا إلى غياب اتفاقية جنيف للحرب الإلكترونية رغم النقاشات حول إنشائها.
يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا، إذ يستخدم المهاجمون حتمًا البنية التحتية للقطاع الخاص - سواءً كانت خدمات سحابية أو أنظمة أو منصات - لشن هجماتهم. وأوضح الكويتي: "نحتاج إلى مساعدة القطاع الخاص في الكشف المبكر عن الهجمات".
دعا رئيس الأمن السيبراني إلى تعاون غير مسبوق دون عقبات بيروقراطية. وأكد الكويتي: "يجب أن نتعاون مع كل جهة، وكل دولة، وجميع القطاعات الخاصة دون أي سياسات".
"ليس للبهرجة": وزيرٌ يقول إن الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إنشاء 10,000 شركة ذكاء اصطناعي بحلول عام 2030. الإمارات العربية المتحدة: خبيرٌ يقول إن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرصًا جديدة، ولن يحل محل الوظائف. كيف يمكن للصناعات الخاضعة لرقابة شديدة أن تحتضن بثقة مستقبلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؟ الإمارات العربية المتحدة: الذكاء الاصطناعي في العمل الاجتماعي؟ خبراءٌ يحذرون من مخاطر قد تهز ثقة الجمهور.