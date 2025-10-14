رئيس الأمن السيبراني: الذكاء الاصطناعي "النفط الجديد" للإمارات.. و5 ركائز لحمايته

قال محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي هو "النفط الجديد" لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استعرض الاستراتيجية الشاملة للدولة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.

وأكد الكويتي خلال جلسة "النظام السيبراني الجديد: التعاون وسط الاضطرابات" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني في المنتدى الاقتصادي العالمي، الدور الحاسم للتكنولوجيا في مستقبل الأمة.

قال الكويتي: "الذكاء الاصطناعي هو وقود جديد للعديد من القطاعات التي نمتلكها بالفعل. ويمكنه أن يُغير الكثير من طرق رؤيتنا للتكنولوجيا وتعاملنا معها. فهو لا يُسهّل الأمور على البشرية فحسب".

تغيير الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي

وسلط رئيس الأمن السيبراني الضوء على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على الأشخاص ذوي الهمم، موضحًا كيف تمتد التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من الراحة إلى تطبيقات تغير الحياة.

وأوضح كيف سهلت الذكاء الاصطناعي على الأشخاص السمع والرؤية والاستماع والمشي وأداء العديد من الوظائف الأخرى، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

في مجال الأمن السيبراني، وصف الكويتي العلاقة الثنائية بين الذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي. وقال: "الذكاء الاصطناعي هو مجالنا للأمن السيبراني. نقول دائمًا: الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، أو الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي".

خمسة ركائز للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

واستعرض الكويتي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على خمسة ركائز أساسية مصممة لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع ضمان التنفيذ الأخلاقي والآمن.

الركيزة الأولى هي الشراكة، تليها بناء التكنولوجيا وتسخيرها لصالح البشرية. أما الركيزة الثالثة فتركز على الابتكار، أي تجاوز الأنظمة والفرق التقليدية للتفكير خارج الصندوق في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد.

يركز الركيزة الرابعة على المهمة الأساسية: الحماية والدفاع بطريقة أخلاقية. أما الركيزة الخامسة فهي الحوكمة، التي تشمل السياسات والأطر القانونية والتشريعات والإجراءات والمبادئ التوجيهية. وأوضح الكويتي: "نحن بحاجة إلى الحوكمة، ووجود هذه التشريعات والإجراءات والمبادئ التوجيهية، وكل ما يتعلق بها، من جوانب أخرى، من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الأمثل".

بناء ثقافة الأمن السيبراني

وعندما سُئل الكويتي عن إعداد المواطنين للتهديدات السيبرانية، وصف ذلك بأنه "جوهر كل ما نقوم به"، في حين قدم مبادرة "النبض السيبراني" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتبنى المبادرة نهجًا وطنيًا شاملًا، إذ تتطلب من جميع القطاعات ــ التعليم، والتنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وغيرها ــ العمل معًا لبناء ثقافة الأمن السيبراني المترسخة في جميع أنحاء المجتمع.

التعليم من الروضة فما فوق

أدمجت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نظامها التعليمي منذ المراحل الدراسية الأولى. وأُضيف منهج جديد للذكاء الاصطناعي إلى المدارس، يتضمن فصولاً كاملة ومحتوىً مُدمجاً في كل قسم، يغطي الأمن السيبراني والسلامة والأخلاقيات والأمن.

يبدأ هذا الوعي بالأمن السيبراني من الصف الأول الابتدائي، حيث يُعلّم الأطفال الصغار كيفية استخدام الشاشات والأجهزة بأمان منذ الصغر. وأشار الكويتي إلى أن "الأمر يتعلق بالتأكيد بثقافة مجتمعنا".

التوعية المجتمعية

وتتجاوز مبادرة Cyber Pulse التعليم الرسمي إلى المشاركة المجتمعية، مما يسمح للمجتمع بمشاركة تقنيات التوعية القائمة على تجارب حقيقية - من التنمر في المدارس إلى الاحتيال والنصب والتزييف العميق.

وتتضمن المبادرة برنامج "30 في 30 في 30" - حيث يشارك 30 قائداً 30 رسالة في 30 ثانية.

وبما أن شهر أكتوبر هو شهر الأمن السيبراني، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحملة برسائل من أشخاص من جميع الأعمار لنشر ثقافة الأمن السيبراني.

وأكد الكويتي أنه "مع انتقالنا إلى تكييف العديد من هذه التقنيات، ومواجهتنا بالفعل لهذه الذكاء الاصطناعي، فإننا بحاجة إلى أن يكون الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من حمضنا النووي".

