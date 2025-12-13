رأس الخيمة 2030: "العلامات الفاخرة" تعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري

أنماط الطلب في السوق تعكس هذا الاتجاه، وفقًا لشريف سليمان، رئيس الإيرادات في بروبرتي فايندر. قال إن الطلب من المشترين على الوحدات ذات العلامات التجارية في رأس الخيمة بين مايو ويوليو 2025 كان قويًا، متخلفًا عن أبوظبي بحوالي 10 في المائة فقط على أساس العرض المتاح. تظل دبي في فئة منفصلة، حيث تولد طلبًا أكبر بحوالي خمس مرات لكل وحدة متاحة، ومع ذلك فإن رأس الخيمة تكتسب أرضية كوجهة ساحلية تمزج بين الهدوء وأمان الاستثمار.