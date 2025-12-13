رأس الخيمة 2030: "العلامات الفاخرة" تعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري

سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في رأس الخيمة يتسارع بوتيرة لم تشهدها الإمارات الشمالية من قبل، مع توقع تسليم أكثر من 5,000 وحدة ذات علامة تجارية بحلول عام 2030. يقول المحللون إن الإمارة تبرز كمنافس قوي في الفخامة، مدفوعة بزيادة ثقة المستثمرين، وأساسيات السياحة القوية، وتفضيل متزايد للعقارات التي تقودها نمط الحياة.
أصبحت المساكن ذات العلامات التجارية واحدة من أكثر فئات الأصول جاذبية في رأس الخيمة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لأوسامة القادري، شريك رئيس قسم الضيافة والاستشارات السياحية والترفيهية في مينا لدى نايت فرانك. بينما تظل دبي القائد العالمي بحوالي 39,000 وحدة ذات علامة تجارية، فقد وضعت رأس الخيمة نفسها بقوة كثاني أقوى سوق في الإمارات، مدعومة بنشاط مبيعات مستمر واهتمام متزايد من المشترين.
أشار القادري إلى أن أساسيات الإمارة تتغير بسرعة. من المتوقع أن ينمو عدد سكان رأس الخيمة بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2030، بينما يستمر ملفها السياحي في التوسع عبر قطاعات الترفيه والمغامرة والطبيعة والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. من المتوقع أن تعزز المشاريع الضخمة القادمة مثل منتجع وين، المقرر افتتاحه في عام 2027، من سمعة الإمارة العالمية وتجذب الزوار المتكررين — الذين يتحول الكثير منهم لاحقًا إلى مشترين للعقارات.
وأضاف أن الأفراد ذوي الثروات العالية عالميًا يختارون بشكل متزايد المساكن ذات العلامات التجارية لما تقدمه من نمط حياة وموثوقية. تظهر أحدث أبحاث نايت فرانك أن "توفير الخدمات والمرافق المادية" هو الدافع الرئيسي للمشترين بنسبة 63 في المائة، يليه "صيانة المباني وإدارتها" و"العائد المرتفع وإمكانية الاستثمار"، كل منها بنسبة 59 في المائة.
هذا الطلب ينعكس في نشاط المبيعات على الأرض. قال القادري إن أحجام المبيعات خارج الخطة والزيادات السعرية في رأس الخيمة تتزايد، مع تفوق التطورات ذات العلامات التجارية على العرض غير المميز في كل من السرعة والقيمة.
قائمة متزايدة من العلامات التجارية الدولية تعزز هذا التحول. وصول أسماء فاخرة مثل ريتز كارلتون وجي دبليو ماريوت، إلى جانب الوافدين الذين يقودهم نمط الحياة مثل نوبو، أستون مارتن، ولامبورغيني، يعيد تشكيل كيفية تصور الإمارة. لم يعد يُنظر إلى رأس الخيمة على أنها مجرد بديل أكثر تكلفة لدبي، بل كوجهة فاخرة ناشئة بحد ذاتها.
مع تزايد ندرة الفرص على شواطئ المدن العالمية الكبرى، يختار المطورون من آسيا وأوروبا وأسواق دولية أخرى رأس الخيمة لمشاريعهم الرائدة. قال القديري إن هذا الزخم يبرز أهمية الشراكة مع علامات تجارية قوية في مجال الضيافة أو نمط الحياة لضمان إطلاق مشاريع ناجحة والحفاظ على مكانة متميزة.
خلال الأشهر الستة الماضية، تفوقت المساكن ذات العلامات التجارية في رأس الخيمة على العقارات غير المميزة في المبيعات والتسعير والعوائد الإيجارية المتوقعة. أكثر من نصف جميع الوحدات ذات العلامات التجارية تقع في جزيرة المرجان، التي تفرض علاوات تتراوح بين 35 إلى 50 في المائة على التطورات غير المميزة بسبب موقعها على الواجهة البحرية ومكانتها المتزايدة كمركز سكني وسياحي راقٍ.
تواصل اقتصاد السياحة المتنامي في الإمارة دعم هذه العلاوات. ارتفع العائد لكل غرفة متاحة (RevPAR) بنسبة 9 في المائة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يعزز عوائد الإيجار للمستثمرين ويعزز قيمة التطورات ذات العلامات التجارية.
أنماط الطلب في السوق تعكس هذا الاتجاه، وفقًا لشريف سليمان، رئيس الإيرادات في بروبرتي فايندر. قال إن الطلب من المشترين على الوحدات ذات العلامات التجارية في رأس الخيمة بين مايو ويوليو 2025 كان قويًا، متخلفًا عن أبوظبي بحوالي 10 في المائة فقط على أساس العرض المتاح. تظل دبي في فئة منفصلة، حيث تولد طلبًا أكبر بحوالي خمس مرات لكل وحدة متاحة، ومع ذلك فإن رأس الخيمة تكتسب أرضية كوجهة ساحلية تمزج بين الهدوء وأمان الاستثمار.
أضاف سليمان أن المجتمعات مثل جزيرة المرجان تقود هذا التحول. ارتفعت أسعار الإيجار المتوسطة على الجزيرة من 40,000 درهم في أبريل 2023 إلى 64,800 درهم في أبريل 2025، بزيادة قدرها 62 في المائة، مما يبرز الطلب القوي على العيش على الواجهة البحرية الذي يقوده نمط الحياة. أسعار الإيجار لكل قدم مربع الآن أعلى بحوالي 20 في المائة من المناطق المجاورة، بما في ذلك قرية الحمرا وميناء العرب.
تظهر بيانات بروبرتي فايندر أن المساكن ذات العلامات التجارية تواصل فرض ميزة سعرية واضحة. ارتفعت الأسعار المتوسطة المطلوبة لكل قدم مربع للمنازل ذات العلامات التجارية بنسبة 26 في المائة خلال العامين الماضيين إلى 3,092 درهم. ارتفعت العقارات غير المميزة بنسبة 74 في المائة خلال نفس الفترة لأنها بدأت من قاعدة أقل بكثير، ولا تزال أرخص بكثير عند 1,525 درهم لكل قدم مربع. تعزز الأسعار المتوسطة للوحدات هذا الفجوة: 4.1 مليون درهم للمساكن ذات العلامات التجارية مقابل 1.55 مليون درهم للمنازل غير المميزة.
على الرغم من أن أياً من المشاريع ذات العلامات التجارية في رأس الخيمة لم يكتمل بعد، قال سليمان إن النشاط الحالي خارج الخطة يظهر ثقة قوية من المشترين، حيث يلتزم المشترون مبكراً لتأمين منازل غنية بالمرافق. حوالي 75 في المائة من المعاملات تأتي من مشترين مقيمين في الإمارات، بينما 25 في المائة من مستثمرين في الولايات المتحدة والهند وألمانيا وأسواق عالمية أخرى.
غالباً ما يبحث المشترون المحليون عن منازل ثانوية أو لقضاء العطلات، بينما يضع المستثمرون الدوليون أنفسهم مبكراً في وجهة فاخرة متصاعدة.
مع اكتساب الإمارات الشمالية رؤية أكبر، تساعد سلسلة المشاريع ذات العلامات التجارية المتزايدة في رأس الخيمة على إعادة تشكيل مشهد الاستثمار في المنطقة. مع وجود آلاف الوحدات قيد التطوير، وتوسيع البنية التحتية السياحية، وتسارع الاهتمام الدولي، يقول المحللون إن رأس الخيمة تدخل أقوى مراحلها حتى الآن كمركز سكني وترفيهي فاخر مع توقع زيادة الزخم بشكل أكبر حتى عام 2030.