رأس الخيمة: وجهة عقارية واعدة تتصدر قائمة الأسواق الأسرع نمواً خليجياً

في طليعة مسيرة تحول رأس الخيمة، تُعدّ جزيرة المرجان وجهةً بحريةً رائدةً تُحقق قفزاتٍ نوعيةً في هذا القطاع بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس عبد الله العبدولي، وتضمّ علاماتٍ تجاريةً فاخرةً للغاية، بما في ذلك وين، وجي دبليو ماريوت، ونوبو، وميسوني، وفندق العنوان. وفي إطار توسعها، تُطوّر مرجان "راك سنترال"، وهو مركزٌ متعدد الاستخدامات يجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة والابتكار، ومن المُتوقع أن يُصبح أحد أكبر المناطق التجارية في الإمارات الشمالية. يضمّ المشروع مكاتب فاخرة من الدرجة الأولى، ويُولي أولويةً للاستدامة البيئية من خلال تطبيق أحدث ممارسات البناء الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الإمارة 2030.