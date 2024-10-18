رأس الخيمة: "مانتا باي" الفاخر يحقق مبيعات قياسية
في نجاحٍ جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات قطاع العقارات في رأس الخيمة، أعلن مطورون عقاريون بارزون عن بيع جميع الوحدات تقريباً في المرحلة الأولى من مشروع "مانتا باي" الفاخر على جزيرة المرجان.
ويسلط هذا النجاح الضوء على الإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في الإمارة، مُرسخاً مكانتها كوجهة سكنية راقية تُلبي تطلعات أصحاب الذوق الرفيع.
وقد لاقى مشروع "مانتا باي"، الذي تقدر قيمته بنحو مليار درهم، اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يؤكد على ثقة المستثمرين القوية في قطاع العقارات المزدهر في رأس الخيمة. ويقدم المشروع مفهوماً سكنياً فريداً من نوعه، حيث يضم أول شاطئ سماوي في العالم، مع مزيج متكامل من التصميمات العصرية ووسائل الراحة الحديثة، والتركيز على الاستدامة، حيث تتوافق جميع الوحدات مع معايير "برجيل-راك" للمباني الخضراء.
وصُممت المرحلة الأولى من "مانتا باي" لتُجسد مفهوم الفخامة والحصرية، مع هندسة معمارية عصرية مستوحاة من جمال وانسيابية أسماك "مانتا". وتتميز السكنات في هذه المرحلة بإطلالات خلابة على البحر، وشاطئ خاص، ومركز صحي متكامل، لتُقدم للسكان تجربة سكنية فاخرة لا مثيل لها.
وقال "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر ديفلوبرز" (Major Developers)، : "يؤكد الطلب الكبير على وحدات المرحلة الأولى من مشروع "مانتا باي" على جاذبية هذا المشروع الاستثنائي بين المشترين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية فاخرة. ونحن فخورون بهذا النجاح الكبير الذي يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستقدم المزيد من الرفاهية والإبداع إلى السوق العقاري."
ومع اقتراب المرحلة الأولى من الانتهاء، يُواصل مشروع "مانتا باي" استقطاب المُستثمرين الراغبين في امتلاك وحدات عقارية فاخرة ومُتميزة، مُرسخاً نفسه كواحد من أهم المشاريع في سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.