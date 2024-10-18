رأس الخيمة: "مانتا باي" الفاخر يحقق مبيعات قياسية

وصُممت المرحلة الأولى من "مانتا باي" لتُجسد مفهوم الفخامة والحصرية، مع هندسة معمارية عصرية مستوحاة من جمال وانسيابية أسماك "مانتا". وتتميز السكنات في هذه المرحلة بإطلالات خلابة على البحر، وشاطئ خاص، ومركز صحي متكامل، لتُقدم للسكان تجربة سكنية فاخرة لا مثيل لها.

وقال "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر ديفلوبرز" (Major Developers)، : "يؤكد الطلب الكبير على وحدات المرحلة الأولى من مشروع "مانتا باي" على جاذبية هذا المشروع الاستثنائي بين المشترين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية فاخرة. ونحن فخورون بهذا النجاح الكبير الذي يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستقدم المزيد من الرفاهية والإبداع إلى السوق العقاري."