ذهب يرتفع ببطء في دبي وسط توقعات بصعود مستمر

وقال جوزيف دهريه، المدير الإداري في شركة "تيكميل": "قد يبقى الاتجاه العام للذهب صاعداً رغم التصحيح الأخير. فقد ظل الطلب من البنوك المركزية قوياً، إذ استمر صافي الشراء بوتيرة مرتفعة في الربع الثالث من عام 2025 بنحو 220 طناً في ذلك الربع و634 طناً منذ بداية العام حتى تاريخه، مما حافظ على الطلب المستمر مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار".