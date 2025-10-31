ذهب يرتفع ببطء في دبي وسط توقعات بصعود مستمر

في أعقاب التصحيحات الأخيرة، بدأ الذهب في الارتفاع ببطء من جديد، بينما وصف المحللون آفاق المعدن الأصفر بأنها "صاعدة".
على الصعيد العالمي، بلغت أسعار الذهب الفورية 4010 دولارات للأونصة الواحدة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، في حين ارتفع سعر الفضة قليلاً إلى 49.12 دولاراً.
في دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بشكل طفيف ليصل إلى 482.75 درهماً صباح الجمعة، مقارنة بـ479 درهماً صباح الخميس. وبالمثل، سجلت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً 447 درهماً و428.50 درهماً و367.50 درهماً للغرام الواحد على التوالي.
وقال جوزيف دهريه، المدير الإداري في شركة "تيكميل": "قد يبقى الاتجاه العام للذهب صاعداً رغم التصحيح الأخير. فقد ظل الطلب من البنوك المركزية قوياً، إذ استمر صافي الشراء بوتيرة مرتفعة في الربع الثالث من عام 2025 بنحو 220 طناً في ذلك الربع و634 طناً منذ بداية العام حتى تاريخه، مما حافظ على الطلب المستمر مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار".
وجاءت تعليقاته في أعقاب البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، والتي أظهرت أن إجمالي الطلب بما في ذلك المعاملات خارج البورصة – بلغ 1313 طناً بقيمة 146 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي فصلي مسجل على الإطلاق.
وتابع جوزيف قائلاً: "قد يظل الوضع الاقتصادي العام داعماً على المدى المتوسط مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. كما أن هذا الطلب يظهر أيضاً في تدفقات الاستثمارات، إذ شهدت صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب تدفقات قياسية خلال الربع الثالث، مما رفع الأصول الخاضعة للإدارة إلى مستويات قياسية جديدة وعزّز زخم الأسعار، رغم أن هذه الصناديق شهدت مؤخراً تدفقات خارجة قوية. ومع بقاء التوترات الجيوسياسية مرتفعة، فقد تميل كفة المخاطر لصالح الذهب. ومع ذلك، قد يتأثر المعدن بتطورات التوترات التجارية".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.