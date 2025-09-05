ذهب دبي يصل إلى ذروة تاريخية وسط تحولات في سوق المجوهرات

سجلت أسعار المعدن الأصفر، الجمعة، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 429 درهما للجرام، قبل أن تتراجع قليلا في وقت لاحق من اليوم.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، وصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 429 درهمًا إماراتيًا للغرام قبل أن يتراجع إلى 427.5 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبالمثل، وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 397 درهمًا إماراتيًا للغرام، ولكنه انخفض قليلاً إلى 395.75 درهمًا إماراتيًا للغرام.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3551.22 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ظهر الجمعة.
في ظل ارتفاع الأسعار، تتغير أنماط الطلب. على مدار العامين الماضيين، أبدى المتسوقون المهتمون بالميزانية في الإمارات تفضيلًا متزايدًا للمجوهرات الأخف وزنًا والأكثر تكلفة، بينما أجّل بعض المستهلكين المهتمين بالميزانية عمليات الشراء تمامًا.
في هذه الأثناء، يجد المستثمرون الصغار أنفسهم في موقف لا رجعة فيه - غير متأكدين مما إذا كان عليهم الاحتفاظ بمشترياتهم أو بيعها أو شراء المزيد من العملات المعدنية والسبائك، على أمل أن يستمر ارتفاع الأسعار.
قال متحدث باسم جويلوكاس: "نعم، يشهد السوق تحولًا واضحًا نحو المجوهرات الخفيفة والميسورة التكلفة المناسبة للارتداء اليومي، وهو اتجاه تشكّله أسعار الذهب الحالية وتفضيلات نمط الحياة المتطورة".
إلى جانب ذلك، تحظى التصاميم المعاصرة بإقبال كبير لدى الجمهور الأصغر سنًا، بينما لا تزال المجموعات التقليدية تحتفظ بجاذبيتها الخالدة. كما نشهد إقبالًا قويًا ومستمرًا على العروض والحملات الترويجية الحصرية، مما يُثري تجربة التسوق الشاملة ويعزز الاهتمام بها، وفقًا للمتحدث الرسمي.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى xs.com، إن سعر الذهب في المعاملات الفورية مستقر عند أقل بقليل من مستوياته القياسية المرتفعة، ويتحرك بالقرب من 3550 دولارا للأوقية.
بعد ارتفاع حاد في الأيام الأخيرة، يشهد المعدن الأصفر استقرارًا، إذ يُقيّم المستثمرون المخاطر الاقتصادية والشكوك السياسية التي لا تزال تُشكّل المشهد الاقتصادي الكلي. ويُعزى ارتفاع الذهب مؤخرًا إلى المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي أكثر من التوقعات الصريحة بخفض أسعار الفائدة، في حين تُعزز عمليات بيع السندات طويلة الأجل هذه الرواية، وفقًا لـ هاسن.