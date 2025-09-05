ذهب دبي يصل إلى ذروة تاريخية وسط تحولات في سوق المجوهرات

وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، وصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 429 درهمًا إماراتيًا للغرام قبل أن يتراجع إلى 427.5 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبالمثل، وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 397 درهمًا إماراتيًا للغرام، ولكنه انخفض قليلاً إلى 395.75 درهمًا إماراتيًا للغرام.