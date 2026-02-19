ذهب دبي فوق 600 درهم للجرام في قفزة تاريخية

تداولت أسعار الذهب فوق 600 درهم للجرام يوم الخميس بعد أن تجاوزت هذا المستوى الرئيسي مساء الأربعاء.

أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتداول عند 600.75 درهم للجرام، بزيادة تزيد عن 6 دراهم للجرام عن سعر الافتتاح أمس.

من بين الأنواع الأخرى، بيعت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار 556.25 درهمًا و 533.25 درهمًا و 457.0 درهمًا و 356.5 درهمًا للجرام على التوالي.