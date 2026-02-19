ذهب دبي فوق 600 درهم للجرام في قفزة تاريخية

تداولت أسعار الذهب فوق 600 درهم للجرام يوم الخميس بعد أن تجاوزت هذا المستوى الرئيسي مساء الأربعاء.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتداول عند 600.75 درهم للجرام، بزيادة تزيد عن 6 دراهم للجرام عن سعر الافتتاح أمس.
من بين الأنواع الأخرى، بيعت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار 556.25 درهمًا و 533.25 درهمًا و 457.0 درهمًا و 356.5 درهمًا للجرام على التوالي.
كان سعر الذهب الفوري أقل بقليل من 5000 دولار، حيث تداول عند 4995 دولارًا للأوقية في الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت الإمارات، بزيادة 0.14 بالمائة.
قفز المعدن الأصفر بأكثر من اثنين بالمائة مساء الأربعاء بسبب التوترات الجيوسياسية، لكنه فقد قوته مع تعزيز الدولار الأمريكي، مما دفعه إلى المنطقة السلبية.
استقر الدولار الأمريكي، متداولًا عند أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوع، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير أن صانعي السياسات كانوا متفقين بالإجماع تقريبًا على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن خطواتهم التالية، حيث كان “العديد” منهم منفتحين على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا، بينما كان آخرون يميلون إلى دعم المزيد من التخفيضات إذا تراجع التضخم.
قال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في OCBC: “الذهب في حالة توطيد، مما يعكس ظروف السيولة الضعيفة خلال فترة عطلة آسيا بدلاً من التحول في الأساسيات.”