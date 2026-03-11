ذهب دبي.. زيادة قياسية بـ 14 درهماً مدفوعة بطبول الحرب

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
استقرت أسعار الذهب صباح الأربعاء، لكنها ارتفعت بأكثر من 14 درهماً للجرام مقارنة بسعر صباح أمس.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 627.25 درهماً للجرام صباح الأربعاء، بانخفاض عن 628.0 درهماً للجرام عند إغلاق الليلة الماضية. لكنه ارتفع بمقدار 14.25 درهماً للجرام منذ صباح الثلاثاء.
من بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، تم تداول عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً بأسعار 580.75 درهماً و557.0 درهماً و477.25 درهماً و372.25 درهماً للجرام على التوالي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5,202.08 دولار للأوقية، بينما تم تداول الفضة بسعر 88.12 دولار للأوقية، بانخفاض 1.38 في المائة.
قال فرانك والباوم، محلل السوق في Naga.com، إن الذهب سجل مكاسب يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الأسعار لا تزال ضمن نطاق توطيد أوسع.
“دعم المعدن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض مخاوف التضخم، بعد تراجع أسعار النفط. تفاعلت الأسواق مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوترات في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً. ومع ذلك، فإن أي تصعيد متجدد في المنطقة قد يدفع أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى، مما يعيد إحياء المخاوف بشأن التضخم المستمر، ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويؤثر على أسعار الذهب في هذه العملية. ونتيجة لذلك، قد تظل السوق حساسة للغاية للتطورات في الشرق الأوسط،” قال.
في الوقت نفسه، أضاف والباوم، أن التوترات المستمرة بين أوكرانيا وروسيا وتأخر مفاوضات السلام تحافظ على خلفية جيوسياسية داعمة، بينما يمكن أن يوفر طلب البنوك المركزية على الذهب دعماً طويل الأجل.
“بالنظر إلى المستقبل، قد تستمر توقعات السياسة النقدية في التغير، مع احتمال أن تؤثر بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي الشخصي القادمة على المعنويات وتشكل حركة الذهب التالية،” أضاف والباوم.