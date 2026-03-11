ذهب دبي.. زيادة قياسية بـ 14 درهماً مدفوعة بطبول الحرب

استقرت أسعار الذهب صباح الأربعاء، لكنها ارتفعت بأكثر من 14 درهماً للجرام مقارنة بسعر صباح أمس.

وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 627.25 درهماً للجرام صباح الأربعاء، بانخفاض عن 628.0 درهماً للجرام عند إغلاق الليلة الماضية. لكنه ارتفع بمقدار 14.25 درهماً للجرام منذ صباح الثلاثاء.

من بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، تم تداول عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً بأسعار 580.75 درهماً و557.0 درهماً و477.25 درهماً و372.25 درهماً للجرام على التوالي.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5,202.08 دولار للأوقية، بينما تم تداول الفضة بسعر 88.12 دولار للأوقية، بانخفاض 1.38 في المائة.