ذهب دبي دون الـ 600.. جني الأرباح يقود نحو الانخفاض

“بعد أن اختبر المعدن الأصفر مناطق قريبة من 5400-5500 دولار وشهد تقلبات قوية دفعت العوائد اليومية نحو أطراف توزيعها الإحصائي، تحول السوق إلى حركة سعرية أضيق نسبيًا تظهر قبولًا للمستويات الحالية وإعادة تموضع أكثر هدوءًا. من المهم ملاحظة أن نطاق 4700-4800 دولار قد أظهر مرونة بعد التصحيح الذي شهدناه في بداية الشهر. كان الانخفاض حادًا، وارتفعت التقلبات، مما يشير إلى تراجع المراكز المزدحمة سابقًا،” قال.