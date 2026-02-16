ذهب دبي دون الـ 600.. جني الأرباح يقود نحو الانخفاض

انخفضت أسعار الذهب إلى أقل من 600 درهم للجرام في دبي مرة أخرى في بداية الأسبوع.
في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات يوم الاثنين، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 599.75 درهمًا للجرام، بانخفاض قدره 7.75 دراهم عن الأسبوع الماضي.
وبالمثل، انخفضت أسعار عيارات 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا إلى 555.25 درهمًا و532.50 درهمًا و456.25 درهمًا و356.00 درهمًا للجرام على التوالي. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من واحد بالمائة إلى 4,986.72 دولارًا للأوقية بسبب ضعف التداول وجني الأرباح.
قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن الذهب يتداول بأقل من 5000 دولار للأوقية مع مزيد من توطيد النطاق، مما يعكس مرحلة إعادة توازن صحية بعد التقلبات العالية السابقة.
“بعد أن اختبر المعدن الأصفر مناطق قريبة من 5400-5500 دولار وشهد تقلبات قوية دفعت العوائد اليومية نحو أطراف توزيعها الإحصائي، تحول السوق إلى حركة سعرية أضيق نسبيًا تظهر قبولًا للمستويات الحالية وإعادة تموضع أكثر هدوءًا. من المهم ملاحظة أن نطاق 4700-4800 دولار قد أظهر مرونة بعد التصحيح الذي شهدناه في بداية الشهر. كان الانخفاض حادًا، وارتفعت التقلبات، مما يشير إلى تراجع المراكز المزدحمة سابقًا،” قال.
وأضاف عسيري أن اعتدال تقلبات الأسعار بالقرب من مستوى نفسي رئيسي، مثل 5000 دولار، غالبًا ما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل لبناء تعرضهم.