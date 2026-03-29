ذهب الإمارات يتراجع بأكثر من 100 درهم والطلب يسجل قفزة قياسية

عاد الطلب على الذهب عيار 24 للاستثمار والمجوهرات عيار 22 قيراطًا في الإمارات للارتفاع بعد انخفاض الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لتجار المجوهرات.
في الإمارات، تم تداول أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا و 22 قيراطًا عند 541.25 درهمًا و 501.25 درهمًا للجرام على التوالي يوم الأحد. وقد انخفضت الأسعار بأكثر من 100 درهم للجرام خلال الشهر الماضي بسبب تراجع الأسعار العالمية.
تلقى الطلب على المجوهرات الذهبية عيار 22 قيراطًا ضربة بعد أن وصلت أسعار المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية، حيث تحول المتسوقون إلى الحلي الخفيفة الوزن.
جعلت أسعار الذهب القياسية من الصعب على بعض المقيمين شراء المعدن الثمين للاستثمار.
عالميًا، أغلق سعر الذهب الفوري عند 4,493.79 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة 2.53 بالمائة. وقد تراجعت الأسعار عن ذروتها التي تجاوزت 5,500 دولار بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ودفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.
“نحن نشهد ارتفاعات قوية ومميزة في الطلب عبر مستويي النقاء. لقد ارتفع الطلب على سبائك وعملات الذهب عيار 24 قيراطًا بين المشترين ذوي العقلية الاستثمارية الذين يرون السعر الحالي كنقطة دخول جذابة. أما بالنسبة للمجوهرات، فإن القطع عيار 22 قيراطًا تشهد طلبًا قويًا، خاصة للتصاميم التقليدية وتصاميم الزفاف، حيث يسعى العملاء لتأمين القيمة بينما تظل الأسعار عند هذا المستوى،” قال تشيراج فورا، المدير الإداري لشركة بافله للمجوهرات.
“ومن المثير للاهتمام أننا نشهد أيضًا دخول مشترين أصغر سنًا ولأول مرة إلى السوق، وهو مؤشر مشجع للغاية على صحة قطاع تجارة التجزئة للذهب على المدى الطويل في الإمارات،” أضاف.
يرى أنيل دهاناك، المدير الإداري لشركة كنوز للمجوهرات، تحولًا واضحًا نحو الشراء القائم على القيمة، حيث يختار العملاء إما المجوهرات الأثقل أو يوازنون إنفاقهم بين المجوهرات والذهب الاستثماري.
“نحن نشهد ارتفاعًا أقوى في الطلب على الذهب عيار 24 قيراطًا مقارنة بالمجوهرات عيار 22 قيراطًا بعد تصحيح الأسعار. من الواضح أن العملاء يتعاملون مع هذا كفرصة شراء استراتيجية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات والسبائك الذهبية.”
وأضاف داناك أنه بينما تستمر مجوهرات عيار 22 قيراطًا في رؤية طلب احتفالي ثابت، يعكس الاتجاه الحالي عقلية أكثر تركيزًا على الاستثمار بين المشترين، حيث يتطلع الكثيرون إلى الاستفادة من نقطة السعر المنخفضة.
“مع تحسن الإقبال بعد الأمطار، نتوقع أن يكتسب هذا الطلب المدفوع بالاستثمار زخمًا أكبر،” أضاف.
وفقًا لجون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لمجوهرات جويالوكاس، لا يكتفي العملاء بالشراء فحسب، بل يشترون بعناية، حيث يختار الكثيرون مزيجًا من القطع الاستثمارية والمجوهرات المصممة بشكل جميل والتي تعكس التقاليد والحس الحديث.
“شهدت كلتا الفئتين عيار 24 قيراطًا و 22 قيراطًا زيادات كبيرة، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. ارتفع الطلب على الذهب عيار 24 قيراطًا - وخاصة العملات والسبائك والقطع الاستثمارية - بشكل حاد حيث يدرك العملاء فرصة القيمة في السوق الحالية. يختار الكثيرون تنويع ممتلكاتهم أو إضافة إلى مدخراتهم طويلة الأجل من خلال الذهب.
“على صعيد المجوهرات، يظل عيار 22 قيراطًا هو الخيار المفضل للمشتريات التقليدية ومشتريات الزفاف، وقد شهدنا طلبًا قويًا عبر مجموعاتنا. يتجه العملاء نحو التصاميم التي تقدم الجمال والقيمة الدائمة،” صرح ألوكاس لصحيفة الخليج تايمز.
وأضاف أن انخفاض أسعار الذهب جعل هذه القطع أكثر سهولة، مما يشجع العملاء على المضي قدمًا في المشتريات التي كانت في أذهانهم بالفعل. “إنها استجابة إيجابية للغاية، ويسعدنا أن نرى هذا الحماس عبر فئتي الاستثمار والزينة،” قال.
وقال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، إن العملاء ينظرون إلى تصحيح الأسعار هذا على أنه فرصة مواتية للشراء، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في كل من الإقبال والمبيعات الإجمالية خلال عطلة العيد الطويلة.
“بالإضافة إلى المجوهرات، كان هناك أيضًا اهتمام متزايد بالمنتجات الموجهة نحو الاستثمار مثل العملات الذهبية والسبائك الذهبية، حيث يتطلع العملاء إلى الاستفادة من نقطة السعر المنخفضة. يوازن المستهلكون بشكل متزايد بين احتياجات الزينة والاستثمار، مستفيدين من الأسعار المواتية لزيادة القيمة إلى أقصى حد،” أضاف.