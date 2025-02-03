"دييجيو" تنقل مقرها الإقليمي إلى دبي وتخطط لإنتاج الكحول محلياً

وقالت "أنطوانيت دروم"، المديرة الإدارية لشركة دييجيو مينا: "نحن في صدد إعداد خطتنا الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات، وكجزء من ذلك، فإننا ننظر في جميع الزوايا - سواء كانت تتعلق بمصانع التقطير أو مصانع الجعة، وما إلى ذلك. نحن لا نقول "لا" لأننا في صدد بناء خطتنا".