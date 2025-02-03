"دييجيو" تنقل مقرها الإقليمي إلى دبي وتخطط لإنتاج الكحول محلياً
قال مسؤول كبير يوم الاثنين إن شركة "دييجيو" قد تفتتح منشأة محلية لإنتاج الكحول كجزء من استراتيجيتها التوسعية الممتدة لخمس سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت "أنطوانيت دروم"، المديرة الإدارية لشركة دييجيو مينا: "نحن في صدد إعداد خطتنا الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات، وكجزء من ذلك، فإننا ننظر في جميع الزوايا - سواء كانت تتعلق بمصانع التقطير أو مصانع الجعة، وما إلى ذلك. نحن لا نقول "لا" لأننا في صدد بناء خطتنا".
في نوفمبر 2024، أعلنت شركة سيروكو، وهي مشروع مشترك بين هاينكن ودبي ماريتايم ميركانتيل إنترناشيونال، عن خطة لبناء أول مصنع تجاري كبير للجعة في الخليج في دبي. ومن المقرر افتتاح المنشأة المحلية بحلول نهاية عام 2027.
نقلت شركة دييجيو التي يقع مقرها الرئيسي في بريطانيا مقرها الرئيسي الإقليمي من لبنان إلى دبي في أواخر العام الماضي لتلبية احتياجات المنطقة بشكل أفضل. وبالإضافة إلى المشروبات الكحولية، تنتج الشركة أيضًا المشروبات غير الكحولية. وتبرز منطقة الخليج بسرعة كمستهلك رئيسي للمشروبات غير الكحولية مع نمو عدد السكان.
وأضافت "نحن نقوم بالإنتاج بموجب اتفاقية ترخيص في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأود أن أقول إن الأمر ليس ما إذا كان سيتم البدء في الإنتاج المحلي أم لا، بل متى سنبدأه"، مضيفة أنهم يبحثون في كل الخيارات لافتتاح المنشأة في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف درام أن هناك بعض المشاريع الضخمة ذات المستوى العالي، مثل منتجعات وين في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والتي سيتم إنشاؤها في المنطقة والتي من شأنها أن تدفع صناعة الفنادق في البلاد.
وشاركت الشركة أيضًا تفاصيل خطتها الشاملة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - روح التقدم: 2030 ديجيو - لتعزيز الشرب المسؤول والشمول والاستدامة من الحبوب إلى الزجاج.
وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق أكاديمية تدريب في دبي بالتعاون مع شركائها لتلبية احتياجات سوق الفنادق الفاخرة سريعة النمو في دبي. وستعمل الأكاديمية على خدمة مجموعات كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة سبعة أيام في الأسبوع لتلبية أي متطلبات تدريبية يحتاجها شركاؤها.
"نحن نتطلع إلى القيام بجلسات أصغر حجماً ولكن أكثر حميمية"، كما جاء في البيان.
وستواصل الشركة تنفيذ خطتها الرامية إلى تقليل النفايات البلاستيكية والزجاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاء المنطقة من خلال إعادة التدوير والتخلص من المواد المستخدمة وتحقيق الدخل منها لدعم الاقتصادات المحلية.