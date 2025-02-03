"ديب سيك آر1" يغير قواعد اللعبة في الذكاء الاصطناعي

وأشار الفرحان إلى أن من أبرز مميزات هذا النموذج القدرة على إجراء محادثات واقعية وفهم السياق بشكل متكامل، ما يجعل من التفاعل الآلي تجربة فريدة، كما أكد على سهولة الاستخدام من خلال التطبيقات المحمولة التي تساهم في تسهيل وصول المستخدمين إلى هذه التقنية.