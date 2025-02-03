"ديب سيك آر1" يغير قواعد اللعبة في الذكاء الاصطناعي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تكنولوجيا الروبوتات من شركة "تشات جي بي تي" (ChatGPT) من "أوبن أيه آي" ( OpenAI) تعمل على إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي والروبوتات بشكل جذري، بفضل الإمكانيات الضخمة في مجال التواصل والتفاعل، مما يجعلها من أبرز الإنجازات العالمية.
وأوضح الفرحان أن "تشات جي بي تي" هو نموذج لغوي كبير تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات النصية، مما عزز قدرته على فهم اللغة البشرية وكتابة نصوص عالية الجودة في مجالات مختلفة.
وقال أن "تشات جي بي تي، منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، قدم فرصاً كبيرة لتحسين التفاعل مع الآلات، حيث قدم محادثات تفاعلية ومحتوى إبداعياً مثل القصائد والقصص والمقالات، بالإضافة إلى قدرته على كتابة أكواد البرمجة".
وأشار الفرحان إلى أن من أبرز مميزات هذا النموذج القدرة على إجراء محادثات واقعية وفهم السياق بشكل متكامل، ما يجعل من التفاعل الآلي تجربة فريدة، كما أكد على سهولة الاستخدام من خلال التطبيقات المحمولة التي تساهم في تسهيل وصول المستخدمين إلى هذه التقنية.
وأضاف أن "ديب سيك آر 1"، النموذج الصيني الجديد الذي أطلقته "ديب سيك"، يعد تطوراً جديداً أخل بمكانة نموذج "تشات جي بي تي"، ويمثل "آر 1" قفزة نوعية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إذ يتميز بقدرته على معالجة اللغة الصينية ولغات آسيوية أخرى، بالإضافة إلى التغلب على بعض أوجه القصور في برنامج "تشات جي بي تي".
وأضاف الخبير أن "النموذج الصيني الجديد يوفر حلولاً مبتكرة للذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه توليد المحتوى والإجابة على الأسئلة بدقة كبيرة وسرعة غير مسبوقة، كما يتميز بقدرته على كتابة التعليمات البرمجية وترجمة النصوص، ما يجعله منافساً قوياً".
"ما يميز "ديب سيك آر1" هو أنه مصدر مفتوح متاح مجاناً، مما يفتح المجال أمام الجميع للاستفادة منه مجاناً".
وأوضح الفرحان أن هذا النموذج الصيني حظي باهتمام عالمي بعد أن نجح في الوصول إلى ملايين المستخدمين حول العالم في وقت قياسي، خاصة أنه يسعى إلى معالجة العيوب التي ظهرت في النماذج الغربية.
وأشار إلى أن هذا النموذج الصيني حظي باهتمام واسع بعد تصريح سام ألتمان مؤسس شركة "أوبن أيه آي" الذي أبدى إعجابه الشديد به وقال إنه تمكن من القضاء على بعض عيوب نموذج "تشات جي بي تي"، مؤكداً أن النموذج الجديد يعد منافساً قوياً في سوق الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الفرحان أن "كل نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية، وبالتالي لا يمكن تحديد الأفضل بشكل قاطع، لكن المهم هو القدرة على تحسين التجربة الإنسانية وتطوير التقنيات بما يتماشى مع احتياجات العصر".
وأكد أن هذه المنافسة بين النماذج المختلفة تعد أمراً إيجابياً وتساهم بشكل كبير في دفع عجلة الابتكار، مما يعود بالنفع على المستخدمين والشركات على حد سواء.