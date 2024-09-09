"ديبونير" تعيد تعريف أزياء العمل العصرية بتصاميم جديدة

في مزيج مثير من الموضة والطعام الفاخر، أعلنت "ديبونير" عن تعاون فريد من نوعه مع المطعم الفرنسي "ثيا"، ليجمع بين أناقة الأزياء العملية ورقي المطبخ الفرنسي. تم تنفيذ هذا التعاون من قبل المصورة كانديس براغازا، مما يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بكلا الفنين، فن الطبخ وفن الدقة في التصميم.