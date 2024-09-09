"ديبونير" تعيد تعريف أزياء العمل العصرية بتصاميم جديدة
بعد فترة من الغياب جعلت عشاق الموضة والمتخصصين يفتقدون أسلوبها المميز، تعود علامة "ديبونير" بتصاميم "أندريا بلك" إلى الساحة بشغف كبير. اشتهرت العلامة بتصاميمها الأنيقة والمبتكرة التي أعادت تعريف مفهوم الملابس العملية، وهي تستعد لإعادة إطلاق مجموعتها الجديدة التي تعد بتقديم تحديثات عصرية على أزياء العمل الكلاسيكية.
وبعد أشهر من الترقب، تستعد "ديبونير بوتيك" لإعادة إطلاقها بنظرة جديدة على أزياء العمل.
مع بدء العد التنازلي لعودة "ديبونير"، تعم الحماسة أوساط صناعة الأزياء، إذ من المتوقع أن يعيد هذا الإطلاق تشكيل مفهوم الملابس العصرية للعمل ويؤكد مكانة العلامة كوجهة مفضلة للنساء المحترفات الباحثات عن الأناقة والقوة والابتكار.
في مزيج مثير من الموضة والطعام الفاخر، أعلنت "ديبونير" عن تعاون فريد من نوعه مع المطعم الفرنسي "ثيا"، ليجمع بين أناقة الأزياء العملية ورقي المطبخ الفرنسي. تم تنفيذ هذا التعاون من قبل المصورة كانديس براغازا، مما يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بكلا الفنين، فن الطبخ وفن الدقة في التصميم.
وينبع هذا التعاون من رؤية مشتركة بين العلامتين: لخلق مساحات يتمكن فيها المحترفون من الانغماس في الأناقة، سواء من خلال الذوق أو الأزياء. وتتماشى التصاميم الحديثة والأنيقة لـ "ديبونير" بشكل مثالي مع أجواء "ثيا" الكلاسيكية، مما يوفر للزوار فرصة تجربة تناول طعام راقٍ وهم يرتدون أبهى الأزياء.
وقالت "أندريا بلك"، الرئيس التنفيذي لـ "ديبونير": "نؤمن بأن الموضة والطعام كلاهما تعبير عن الهوية والفخامة." وأضافت: "هذا التعاون لا يتعلق فقط بالملابس أو الوجبات، بل يتعلق بتقديم تجربة حسية كاملة تمزج بين الرقي في الأزياء والنكهات الغنية للمطبخ الفرنسي."
ومع ترسخ الصناعتين في الإبداع والدقة والأناقة، يبدو هذا التعاون خطوة طبيعية. يشتهر مطعم "ثيا" بتفاصيله الدقيقة وتقديمه لأشهى المأكولات، بينما تُعرف "ديبونير" بأسلوبها النظيف وأقمشتها عالية الجودة وتصاميمها التي تعنى بالنساء المحترفات.
يشكل هذا التعاون خطوة مميزة في دمج عالمي بين الموضة وفن الطهو، إذ يجمع بين مجتمعات النساء المحترفات اللواتي يقدرن الأناقة والثقافة في كل جانب من جوانب حياتهن.
ويعد هذا التعاون حدثاً مثيراً يمزج بين عالمي الأزياء الراقية وفن الطهو الفرنسي، مما يتيح للمهنيين تجربة فريدة تجمع الفخامة في كل تفاصيلها.