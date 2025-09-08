"دو" تطرح 342 مليون سهم للاكتتاب في سوق دبي المالي

قبل بيع الأسهم، كانت شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال القابضة تمتلك حصة قدرها 10.0622% في ثاني شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم فإن حصته سوف تتقلص إلى 2.5156% في الشركة.