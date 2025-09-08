"دو" تطرح 342 مليون سهم للاكتتاب في سوق دبي المالي

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، اليوم الاثنين، عن بيع أكثر من 342.084 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، تمثل 7.5467% من إجمالي الأسهم المصدرة.
الأسهم الخاصة بثاني مزود لخدمات الاتصالات في الدولة والمدرجة في سوق دبي المالي تم طرحها للبيع من قبل شركة المعمورة دايفرسايفايد غلوبال هولدنغ.
وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين إن سعر السهم المعروض يتراوح بين 9 و9.90 درهم.
ومن خلال بيع 342,084,084 سهماً، ستجمع الشركة ما بين 3.078 مليار درهم إلى 3.386 مليار درهم.
أغلقت أسهم دو عند 9.90 درهم في تعاملات الجمعة، بانخفاض 03%.
وقالت إنها تحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
قبل بيع الأسهم، كانت شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال القابضة تمتلك حصة قدرها 10.0622% في ثاني شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم فإن حصته سوف تتقلص إلى 2.5156% في الشركة.
حاليًا، يمتلك جهاز الإمارات للاستثمار حصة أغلبية بنسبة 50.1164%، تليها شركة دي إتش 8 المحدودة بنسبة 19.6657%، ثم شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال القابضة (المعروفة سابقًا باسم شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع) بنسبة 10.0622%. أما باقي الأسهم، فيمتلكها مساهمون من القطاع العام، من أفراد إماراتيين ودوليين ومستثمرين محترفين.
وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 921 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 801 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 15%.
وتبدأ فترة الاكتتاب في بيع الأسهم على شريحتين في 8 سبتمبر/أيلول ومن المتوقع أن تغلق في 12 سبتمبر/أيلول.
وبموجب الشريحة الأولى، سيتم عرض خمسة بالمئة من الأسهم المعروضة على المستثمرين الأفراد، وهو ما يمثل 17.104 مليون سهم.
سيتم ضمان تخصيص حد أدنى يصل إلى 500 سهم لكل مكتتب في الشريحة الأولى، وفقًا للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
الحد الأدنى لحجم طلب الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الأولى هو 5000 درهم، مع إمكانية إضافة أي طلب إضافي بزيادات قدرها 1000 درهم. لا يوجد حد أقصى لحجم طلب الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الأولى.
وتبلغ الشريحة الثانية، والتي تغطي 95% من أسهم الطرح، 324.979 مليون سهم وسيتم تخصيصها للمستثمرين المؤسسيين.
تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الثانية بـ 5 ملايين درهم.
وأعلنت الشركة أيضاً عن عرض بيع 5% من أسهمها إلى هيئة الإمارات للاستثمار.
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني البنك المتلقي الرئيسي، في حين أن المديرين الرئيسيين المشتركين هم بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول.
ويمكن للمستثمرين الراغبين بالاكتتاب في أسهم الطرح الاكتتاب من خلال فروع البنوك المستلمة وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية لسوق دبي المالي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم بانك، وبنك ويو.