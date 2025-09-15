"دو" الإماراتية تعلن عن السعر النهائي للطرح العام الثانوي
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) يوم الاثنين عن السعر النهائي للطرح العام الثانوي بسعر 9.20 درهم للسهم الواحد.
تم عرض الأسهم من قبل شركة مامورة العالمية المتنوعة القابضة، وهي شركة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار.
تم بيع 342.084 مليون سهم، تمثل 7.55 في المائة من رأس مال دو، وبناءً على السعر النهائي للعرض البالغ 9.20 درهم، سيولد هذا الطرح حوالي 3.15 مليار درهم من العائدات الإجمالية لصاحب الأسهم البائع عند التسوية.
قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "يشكل إكمال طرحنا العام الثانوي خطوة مهمة أخرى في تعزيز ملفنا في أسواق رأس المال. يزيد هذا الطرح من نسبة الأسهم الحرة إلى 27.7 في المائة، مما يعزز سيولة التداول ويوسع قاعدة المستثمرين."
وأشار إلى أن الطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين يعكس الثقة في استراتيجية الشركة وأدائها المالي والتشغيلي القوي، وفرص النمو المستقبلي في إطار التحول الرقمي في الإمارات.
وأضاف الحساوي أن زيادة السيولة تمهد الطريق أيضاً لإمكانية إدخال الشركة في مؤشرات دولية مثل MSCI، مما يعزز حضورها في أسواق رأس المال.
شهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين في أول طرح عام ثانوي مُسوَّق بالكامل في الإمارات، حيث كانت الكتب مغلقة مع إقبال يفوق التوقعات من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين المحليين والدوليين.
تألف العرض من شريحتين: خمسة في المائة من الأسهم المباعة للمستثمرين الأفراد، وخمسة وتسعين في المائة للمستثمرين المؤسساتيين.
وتألف العرض من شريحتين، خمسة في المائة من إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد و95 في المائة للمستثمرين المؤسسيين.
يضمن لكل مكتتب في العرض الفردي تخصيص أدنى حد يبلغ 500 سهم، وسيتم رد أي أموال زائدة للمستثمرين الأفراد في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
سيمكن لجميع المستثمرين تداول أسهمهم عند بدء الإدراج في سوق دبي المالي يوم 16 سبتمبر 2025، مع التسوية للمستثمرين المؤهلين يوم 18 سبتمبر.
يتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس الدولية، تنسيق وتنفيذ الطرح المشترك.