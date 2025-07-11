دول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي: إدارة ثروات ذكية لمستقبل مستدام

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة متميزة تؤهلها لأن تصبح رائدة عالمية في إدارة الثروات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بفضل منظوماتها المتينة للذكاء الاصطناعي واستثماراتها الحكومية الثاقبة. ومع ريادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا المجال، فإن المنطقة لا تكتفي باحتضان الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُسهم أيضًا في رسم ملامح مستقبلها. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

إن استثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار في G42، وإطلاقها لمؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، يشير إلى أن الشركات الرائدة عالميًا تدرك أنه عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي المكان المناسب.

على الرغم من الثروة الخاصة الهائلة في المنطقة، فإن 70% منها تُدار في الخارج، مما يترك إمكانات هائلة غير مستغلة. تُمثل هذه الفجوة تحديًا وفرصة في آنٍ واحد. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تنتقل أصول تُقدر بتريليون دولار أمريكي من جيل إلى جيل في الشرق الأوسط، مما يُتيح فرصةً فريدةً للشركات لاستقطاب عملاء أصغر سنًا وأكثر درايةً بالتكنولوجيا. وبالنسبة لشركات إدارة الثروات ذات الرؤية المستقبلية، تُمثل هذه فرصةً حاسمةً لإعادة تعريف هذه الصناعة واستقطاب جيلٍ جديدٍ من العملاء الذين ينجذبون إلى الحلول الرقمية المتقدمة.

مع تطور الذكاء الاصطناعي السائد من النماذج التوليدية التي عرفناها عبر Chat GPT وDeepSeek إلى ما يُسمى "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، نشهد قفزة نوعية من الإبداع إلى التنفيذ. هذا الجيل من الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على توفير المعلومات أو النصوص فحسب، بل يمكنه اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات كمساعدين متطورين لتحسين تجارب العملاء والموظفين.

بالنسبة للمستشارين، يُمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي تبسيط سير العمل وتعزيز خبراتهم. فهم يُقدمون معلومات مُخصصة، ويُنشئون ويُحسّنون محافظ استثمارية مُخصصة، ويُحددون رؤى عملية للعملاء - بدءًا من تعديلات المحافظ والمنتجات ذات الصلة ووصولًا إلى مواضيع الاستثمار الناشئة. كما يُوفرون الوقت من خلال أتمتة مهام مثل تحضير اجتماعات العملاء، مما يضمن للمستشارين التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية. أما بالنسبة للأقل خبرة، فتُسرّع هذه الأدوات الوصول إلى المعرفة المهنية، بينما يستفيد المستشارون المُحنكون من رؤى سوقية أعمق، وتحليل بيانات العملاء، ودعم اتخاذ القرارات. يُؤدي هذا معًا إلى إنشاء قوة عاملة مالية عالمية المستوى مُستعدة لتلبية المتطلبات الحديثة.

بالنسبة للعملاء، يُمكّن مساعدو الذكاء الاصطناعي من اتخاذ قرارات مالية أفضل. فهم يُحسّنون الثقافة المالية من خلال شرح المفاهيم المعقدة، وتقديم توصيات مُخصصة، وتزويدهم بآخر المستجدات حول محافظهم الاستثمارية والفرص ذات الصلة من خلال التفاعلات الحوارية. هذا لا يُحسّن النتائج الفردية فحسب، بل يُعزز أيضًا المنظومة المالية في المنطقة، مُعززًا ريادة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي ومكانتها كمركز عالمي لإدارة الثروات.

هذا ناهيك عن أن المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل، من خلال القنوات الرقمية، على زيادة إمكانية الوصول، مما يتيح للمؤسسات المالية الوصول إلى القطاعات المحرومة وتمكينها وبالتالي زيادة الاستثمار، وخاصة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إذا كانت الشركات الإقليمية رائدة في هذا التحول.

مع توافر هذه الإمكانات التحويلية، يُعد دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر إدارة الثروات أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق كامل إمكاناته. سواءً من خلال تحديث الأنظمة الحالية أو إطلاق نماذج جديدة مُصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي، فإن كلا النهجين يوفر مزايا مميزة، ويتيحان فرصةً لإعادة تعريف هذه الصناعة.

بالنسبة للشركات القائمة ونماذج الأعمال القائمة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها سيؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز خدماتها مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية التي تعتبر حيوية للغاية في هذه الصناعة.

وفي الوقت نفسه، تستطيع الشركات التي تعمل على إعادة اختراع نماذج أعمالها بشكل استباقي أن تدمج الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها، مما يمكنها من تقديم خدمات لا مثيل لها واكتساب حصة سوقية من المنافسين الذين هم أبطأ في التكيف.

لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث نقلة نوعية. سواءً أكان ذلك من خلال التكامل أم إعادة التصميم، فإن كلا النهجين التحويليين يُتيح لشركات إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصةً ليس فقط لتحقيق منافعها، بل أيضاً لإعادة تعريف اقتصاد إدارة الثروات. مع قدرة الذكاء الاصطناعي على خدمة قاعدة عملاء أوسع بخدمات مُحسّنة وبتكاليف أقل، وثروات خاصة تبلغ 8 تريليونات دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركات الرائدة المُبتكرة قادرة على الريادة وتحقيق الربح.

من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المُجرّبة، تُتاح لمديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ليس فقط لسد الفجوة مع نظرائهم العالميين واستقطاب المزيد من الثروات الخاصة إلى الداخل، بل أيضًا لوضع معايير عالمية جديدة لإدارة الثروات القائمة على الذكاء الاصطناعي. هذا التحول قادر على إحداث نقلة نوعية في مشهد إدارة الثروات، سواءً في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها.