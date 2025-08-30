دول الخليج تتأهب لقيادة سوق البلاستيك المعاد تدويره في ظل نقص عالمي ضخم

على الصعيد العالمي، تكتسب إعادة التدوير الكيميائي، وخاصةً التحلل الحراري، زخمًا متزايدًا، إلا أن جدواها التجارية تعتمد على توافر المواد الخام، وأسعار الطاقة، وكفاءة المصنع. تُظهر نماذج كابسارك وستراتيجي& أن مصانع إعادة التدوير الكيميائي في دول مجلس التعاون الخليجي، المدمجة في تجمعات البتروكيماويات، قادرة على تحقيق التعادل عند أسعار المواد الخام للنفايات البلاستيكية التي تتراوح بين 240 و280 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. وحتى مع ارتفاع الأسعار، التي تتراوح بين 450 و500 دولار أمريكي للطن، لا يزال تحقيق الربح ممكنًا، شريطة أن يظل البلاستيك المعاد تدويره يتمتع بميزة تنافسية في السوق مقارنةً بالمواد الخام الخام.