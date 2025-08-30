دول الخليج تتأهب لقيادة سوق البلاستيك المعاد تدويره في ظل نقص عالمي ضخم

أظهرت دراسة أن مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في سد الفجوة العالمية في البلاستيك المعاد تدويره، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بما يصل إلى 35 مليون طن بحلول عام 2030.
وللاستفادة من هذه الفرصة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للبلاستيك الدائري، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى استثمار يتراوح بين 12 مليار دولار و25 مليار دولار في البنية التحتية لإعادة التدوير بحلول عام 2045، وذلك وفقاً لتقديرات القطاع، واستناداً إلى تقرير جديد صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) وشركة ستراتيجي آند ميدل إيست، التابعة لشبكة برايس ووترهاوس كوبرز
على الرغم من أن الطلب على البلاستيك المُعاد تدويره يرتفع بنسبة 8% سنويًا، متجاوزًا بذلك النمو السنوي البالغ 2% في البلاستيك الخام، إلا أن العرض لا يزال ضعيفًا. ورغم الزخم المتزايد، لا يُلبّى سوى أقل من 70% من الطلب العالمي على المواد المُعاد تدويرها. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 35 مليون طن بحلول عام 2030.
تُنتج دول مجلس التعاون الخليجي اليوم حوالي 10 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، ولكن 10% فقط منها يُعاد تدويرها أو إعادة استخدامها أو استردادها. تُعادل هذه النسبة المتوسط العالمي، إلا أنها أقل من دول رائدة مثل الصين ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى. في المملكة العربية السعودية، يُساهم قطاعا البلاستيك والكيماويات بنسبة تتراوح بين 6% و9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُؤكد تأثر المنطقة اقتصاديًا بالتحولات العالمية في الطلب على البلاستيك وفرصة ريادتها في مجال التدوير.
قال ديفيش كاتيار، الشريك في ستراتيجي آند ميدل إيست: "مع استمرار انخفاض نسبة إعادة التدوير الميكانيكي عالميًا عن 10%، وتزايد الضغوط الناجمة عن متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ولوائح الكربون، وتغير تفضيلات المستهلكين، يتزايد التفاوت بين العرض والطلب. وما لم يُعالج هذا الاختلال، فقد يُؤخر التقدم في مجال المناخ ويُعزز الاعتماد على البلاستيك الخام. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة فريدة تُمكّنها من سد هذه الفجوة من خلال الاستفادة من نقاط قوتها في قطاع البتروكيماويات في الحلول الدائرية."
على الصعيد العالمي، تكتسب إعادة التدوير الكيميائي، وخاصةً التحلل الحراري، زخمًا متزايدًا، إلا أن جدواها التجارية تعتمد على توافر المواد الخام، وأسعار الطاقة، وكفاءة المصنع. تُظهر نماذج كابسارك وستراتيجي& أن مصانع إعادة التدوير الكيميائي في دول مجلس التعاون الخليجي، المدمجة في تجمعات البتروكيماويات، قادرة على تحقيق التعادل عند أسعار المواد الخام للنفايات البلاستيكية التي تتراوح بين 240 و280 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. وحتى مع ارتفاع الأسعار، التي تتراوح بين 450 و500 دولار أمريكي للطن، لا يزال تحقيق الربح ممكنًا، شريطة أن يظل البلاستيك المعاد تدويره يتمتع بميزة تنافسية في السوق مقارنةً بالمواد الخام الخام.
قال جايانث مانتري، المدير في ستراتيجي آند ميدل إيست: "تُعدّ اقتصاديات إعادة تدوير المواد الكيميائية واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً عند دمجها في الأنظمة الحالية ودعمها بتكاليف الطاقة التنافسية في المنطقة. وعلى عكس البتروكيماويات التقليدية، فإن إعادة تدوير المواد الكيميائية تتطلب معرفة مكثفة، وتوفر مضاعفات اقتصادية أعلى ونموًا قائمًا على الابتكار".
الاستثمار والتجارة والتنظيم والابتكار
إن انخفاض تكلفة الطاقة والبنية التحتية القائمة يجعلان دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد للريادة. ووفقًا للتقرير، يتطلب النجاح إحراز تقدم على ثلاث جبهات: الوصول إلى المواد الخام، واليقين التنظيمي، بالإضافة إلى الابتكار وتوعية المستهلك.
لضمان استقرار إمدادات المواد الخام والوصول إلى الأسواق العالمية، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء ممرات رسمية لتجارة النفايات البلاستيكية مع آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويشمل ذلك تطوير الموانئ وأنظمة الجمارك والبنية التحتية للتتبع عبر الحدود بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يضمن تدفقات النفايات الواردة ويمكّن الصادرات الخارجية من الراتنجات المعاد تدويرها المعتمدة.
لتقليل الاعتماد على تحولات السياسة الخارجية، يجب على المنطقة أيضًا تسريع الإصلاحات التنظيمية المحلية. وتشمل الأولويات الرئيسية برامج مسؤولية المُنتِج الممتدة (EPR)، ومتطلبات إعادة تدوير المحتوى، وإصلاح تسعير البوليمرات الخام، وتوحيد معايير الجودة والسلامة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
سيعتمد توسيع نطاق الدائرة أيضًا على الاستثمار في إعادة تدوير المواد الكيميائية، وأنظمة الفرز الذكية، وأدوات تتبع سلسلة الكتل (البلوك تشين). ويمكن للتمويل الحكومي المشترك دعم البحث والتطوير بالشراكة مع القطاع الصناعي، بينما ستساعد حوافز المستهلكين وحملات التوعية على زيادة الطلب وتحسين فرز النفايات. ويدعو التقرير أيضًا إلى تمويل مختلط للمساعدة في بناء منظومة حديثة للبلاستيك الدائري، مشيرًا إلى أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من صناديق الثروة السيادية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات تخفيف المخاطر - لتعبئة رأس المال وجذب الشركات العالمية.
قال كاتيار: "يُتيح اقتصاد البلاستيك الجديد فرصةً قيّمةً لدول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من نقاط قوتها الأساسية في قطاع البتروكيماويات، وإمكانية الحصول على رأس المال، وقدرتها على تطوير التقنيات. ومن خلال الرؤية والتنسيق المناسبين، يُمكن للمنطقة أن تقود التحول نحو مستقبل صناعي أكثر دائرية".