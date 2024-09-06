"دوكاب" للمعادن تعزز استراتيجية الإمارات الصناعية
أعلنت "دوكاب للمعادن"، التابعة لمجموعة "دوكاب" الإماراتية، يوم الخميس، عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية للألمنيوم من 55 ألف طن سنوياً إلى 110 آلاف طن سنوياً وزيادة إنتاج النحاس الخام استجابة للطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويساهم هذا التوسع في تعزيز مكانة دوكاب في سوق المعادن العالمية، ويساهم في تعزيز استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، وتعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ ريادة الدولة في التصنيع عالي الجودة والمبتكر.
وتم الإعلان عن ذلك خلال منتدى "توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات، وقيادة الابتكار"، الذي نظمته الشركة بالتعاون مع مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" (MEED).
وقال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "نحن في دوكاب ملتزمون بتعزيز قدراتنا الصناعية والإنتاجية من خلال استثمارات استراتيجية مستقبلية تتوافق تماماً مع مشروع 300 مليار. ويعزز هذا التوسع قدرتنا على تلبية الطلب الدولي، ويرفع من علامة "صنع في الإمارات"، ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية، كل ذلك مع دعم النمو التجاري المستدام وتعزيز المرونة الصناعية. وتعزز هذه الجهود من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للصناعات المستقبلية وتجذب المزيد من الاستثمارات العالمية".
وقال محمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمعادن: "إن مضاعفة إنتاجنا من الألمنيوم وتوسيع قدراتنا في مجال النحاس يعكس التزامنا بتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الخطوة ريادتنا في تصنيع المعادن، وتدفع عجلة الابتكار، وتعزز مكانتنا كمنتج عالمي رئيسي. ومن خلال تبني التقنيات المتقدمة والمستدامة والريادة في الحلول الصناعية الجديدة، نستمر في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في التقدم الصناعي والتكنولوجي".
إن التوسع الأخير لمرافق "دوكاب للمعادن" في "مجموعة كيزاد"، والتي زادت المساحة الإجمالية بمقدار 51,015 متراً مربعاً، مع الاستحواذ الاستراتيجي على "جي آي سي ماجنيت" "GIC Magnet" - المورد العالمي الرائد لشرائط الألومنيوم المعزولة بالورق - يؤكد دور دوكاب كمركز تصنيع رئيسي. يتيح هذا التطور لشركة دوكاب تقديم خدمة أفضل للصناعات مثل الرعاية الصحية والسيارات والتعبئة والتغليف، وبالتالي توسيع نطاق منتجاتها وتوسيع بصمتها العالمية.