"دوكاب" للمعادن تعزز استراتيجية الإمارات الصناعية

وقال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "نحن في دوكاب ملتزمون بتعزيز قدراتنا الصناعية والإنتاجية من خلال استثمارات استراتيجية مستقبلية تتوافق تماماً مع مشروع 300 مليار. ويعزز هذا التوسع قدرتنا على تلبية الطلب الدولي، ويرفع من علامة "صنع في الإمارات"، ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية، كل ذلك مع دعم النمو التجاري المستدام وتعزيز المرونة الصناعية. وتعزز هذه الجهود من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للصناعات المستقبلية وتجذب المزيد من الاستثمارات العالمية".