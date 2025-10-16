"دو"تكشف المستقبل:تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي حجر زاوية الاقتصاد المعرفي

قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "Du" للاتصالات، إن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والروبوتات، وتقنيات الرؤية بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأتمتة المتقدمة ستشكل التحول الكبير في الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتحول من طموح مستقبلي إلى واقع تطبيقي ملموس.

وخلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، عرضت "Du" مجموعة متكاملة من المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس فقط المستقبل". تشمل هذه البرامج بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصال الجيل الخامس، ومراكز بيانات مبردة بسوائل مزودة بوحدات معالجة رسومات (GPUs) لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وسحابة سيادية تضمن أمن البيانات والامتثال للوائح المحلية، ومنصة محلية هجينة للذكاء الاصطناعي تربط جميع المكونات لإنشاء نظام بيئي سلسّ ومحكم.

وأوضح الحساوي أن "Du" تتحول من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى شريك استراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال بنيتها المتكاملة وقدراتها الموثوقة، مما يتيح للشركات والمؤسسات التغلب على التحديات القائمة مثل نقص البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة، مع ضمان أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومنح ميزة تنافسية كبيرة.