"دو"تكشف المستقبل:تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي حجر زاوية الاقتصاد المعرفي
قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "Du" للاتصالات، إن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والروبوتات، وتقنيات الرؤية بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأتمتة المتقدمة ستشكل التحول الكبير في الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتحول من طموح مستقبلي إلى واقع تطبيقي ملموس.
وخلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، عرضت "Du" مجموعة متكاملة من المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس فقط المستقبل". تشمل هذه البرامج بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصال الجيل الخامس، ومراكز بيانات مبردة بسوائل مزودة بوحدات معالجة رسومات (GPUs) لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وسحابة سيادية تضمن أمن البيانات والامتثال للوائح المحلية، ومنصة محلية هجينة للذكاء الاصطناعي تربط جميع المكونات لإنشاء نظام بيئي سلسّ ومحكم.
وأوضح الحساوي أن "Du" تتحول من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى شريك استراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال بنيتها المتكاملة وقدراتها الموثوقة، مما يتيح للشركات والمؤسسات التغلب على التحديات القائمة مثل نقص البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة، مع ضمان أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومنح ميزة تنافسية كبيرة.
فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحلول الدفع الرقمية، أكد الحساوي أن "Du" توفر أساساً قوياً للمعاملات الرقمية الآمنة في سوق الإمارات المتنوع، مع الالتزام بقواعد وأنظمة حماية البيانات، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وDataRobot لضمان نشر واستخدام مسؤول للتقنيات الحديثة.
كما عرضت "Du" في "جيتكس 2025" تقنيات الروبوتات الآلية، مثل الروبوتات الشبه إنسانية، وبدلات المساعدة الخارجية التي تعزز سلامة العمال، وروبوتات التعاون متعددة الأذرع مع تقنيات الرؤية بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التخزين والاسترجاع الآلي، وكلب روبوتي، وحاويات ذكية لإدارة النفايات تعتمد على الذكاء، ووكلاء هولوجرام افتراضيين لخدمة العملاء، وكلها متصلة ومنسجمة مع منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير بيئة عمل هجينة تجمع الإنسان والآلة.
هذه الحلول شملت قطاعات رئيسية مثل البيع بالتجزئة، والخدمات البريدية، والضيافة الجوية، والتصنيع، مع شراكات ناجحة مع عملاء كبرى مثل الاتحاد التعاوني، ويونيليفر، وشركة الإمارات للتموين، والشيّا، والبريد الإماراتي، بالإضافة إلى تعاون مع شركات عالمية مثل Unitree وEricsson لتطبيق تلك التقنيات.
وأفاد الحساوي بأن عام 2025 كان عاماً تحولياً لشركة "Du"، حيث تبنت بنجاح استراتيجية ذكاء اصطناعي عملي متكامل، وتمكنت من تحقيق نمو مالي قوي مع توسع في قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والثابت بزيادة ملحوظة، وارتفاع هامش الأرباح بشكل كبير.
أما التطلعات لعام 2026 فتتضمن مواصلة قيادة التحول الرقمي في الإمارات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي توفر قيمة فورية للأعمال والمؤسسات، مع التركيز على نقل الذكاء الاصطناعي من مفهوم مستقبلي إلى واقع ميداني ملموس.
وفي معرض "جيتكس"، ستكشف "Du" عن مشروع "حديقة الذكاء الاصطناعي" التي تمثل منطقة بنية تحتية متخصصة بطاقة تبلغ 1.5 جيجاوات بمراكز بيانات، تستهدف جذب كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، وتعزيز منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال مساحات ابتكار وحاضنات أعمال وتعاون مع القطاع الحكومي، ضمن رؤية لإنشاء "مدينة الذكاء الاصطناعي".
تُظهر عروض "Du" التركيز على تقنيات الذكاء السحابي الوطني، والحلول السيادية، وخدمة GPU كمنصة، بالشراكة مع شركات مثل مايكروسوفت، ونفيديا، وأوراكل لخدمة المتطلبات الحكومية والمزايا المؤسسية الخاصة بأعباء الذكاء الاصطناعي.
كما تركز "Du Business" على تحسين تجربة العملاء من خلال حلول أعمال كاملة تعتمد على شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية، وتستهدف رفع كفاءة الاتصالات وتسويق البيانات المدفوع، فيما تستعرض "Du Infra" أحدث شبكات البنية التحتية مع تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، لتقديم حلول نقل ذكية ومركبات متصلة بنظام النقل الذكي واتصالات لحظية بين المركبات والبنية التحتية لدعم القطاع المتنقل.
تؤكد هذه المشاريع على موقع "Du" كشريك استراتيجي متكامل للذكاء الاصطناعي في الإمارات، مرتكزة على واقع ملموس وتطبيقات عملية تكسر حواجز المستقبل ليمثل حاضرًا يفيد المؤسسات والأفراد على حد سواء.