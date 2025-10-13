"دوبيزل".. طرح أولي في"دبي المالي" يعزز نموها الرقمي

أعلنت مجموعة دوبيزل القابضة، وهي منصة رقمية للإعلانات المبوّبة، يوم الاثنين عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وتخطط الشركة لطرح نحو 30.34% من إجمالي رأس مالها المُصدر، ويشمل ذلك الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة والأسهم الحالية التي سيبيعها المساهمون الحاليون.

ويبلغ إجمالي الأسهم المطروحة نحو مليار ومئتين وتسعة وأربعين مليوناً وخمسمئة وستة وعشرين ألفاً وثلاثمئة وواحد وتسعين سهماً، تتوزع على نحو مئة وستةٍ وتسعين مليون سهم جديد، ومليار وثلاثةٍ وخمسين مليون سهم قائم يبيعه المساهمون الحاليون.

وسيجري تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

وأوضحت الشركة أن رأس مالها المدفوع بعد إتمام الطرح سيبلغ اثنين وثمانين مليوناً وثلاثمئة وثمانية وستين ألف درهم، موزعاً على أكثر من أربعة مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ فلسين للسهم الواحد.

وبيّنت الشركة أن قدرتها على توزيع الأرباح تعتمد على توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات المستقبلية الأخرى، مؤكدة أنه لا يوجد ضمان لصرف الأرباح أو لتحديد قيمتها إن وُزعت.

وستبدأ فترة الاكتتاب في الثالث والعشرين من أكتوبر وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، على أن يعلن عن السعر النهائي والتخصيص للمستثمرين في الثلاثين من أكتوبر، فيما يُتوقع بدء تداول الأسهم في السادس من نوفمبر المقبل.

وتعهدت الجهة المالكة الرئيسية للمجموعة بالاستثمار بنحو مئة مليون دولار ضمن الطرح، تعبيراً عن دعمها المستمر للمجموعة ونموها المستقبلي، مؤكدة أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تُدير مجموعة دوبيزل من خلال منصتيها الرئيستين "دوبيزل" و"بيوت" شبكة رقمية تربط البائعين الأفراد والشركات بالمشترين المحتملين في مجالات متعددة، أبرزها العقارات والسيارات.

وقال رئيس الاستثمار في الجهة المالكة إن المجموعة أثبتت مكانتها بوصفها المنصة الإقليمية الرائدة في الإعلانات المبوّبة، معتبراً الطرح مرحلة مفصلية تعكس نجاح رؤية إدارتها وكفاءة تنفيذها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن لدى دوبيزل ثمانية عشر مليون مستخدم نشط شهرياً في قطاعات متنوعة، وأن الطرح العام الأولي يمثل بداية فصل جديد يهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وتسريع النمو وتعزيز الحضور في الأسواق وخلق قيمة مستدامة لمختلف الأطراف.

وتشمل الشريحة الأولى للأفراد ثلاثة في المئة من الطرح بما يعادل نحو سبعةٍ وثلاثين مليون سهم، فيما تمثل الشريحة الثانية للمؤسسات الاستثمارية سبعةً وتسعين في المئة بما يعادل ملياراً ومئتين واثني عشر مليون سهم.

وقد عُيّنت مجموعة من البنوك الوطنية والعالمية لتولي مهام التنسيق والإدارة واستلام طلبات الاكتتاب، منها بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المارية، وبنك وِيو، وذلك لتسهيل عملية الطرح والاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.