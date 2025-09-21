دمج الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل: الشركات الإماراتية تتبنى منهجاً تدريبياً مبتكراً

تتسابق المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ الإصلاحات، حيث تُقدم دروسًا في الذكاء الاصطناعي، وجداول زمنية مرنة، وتعلمًا قائمًا على المهارات، مما يُهيئ الطلاب للمستقبل بشكل أفضل. ومع ذلك، في بيئة العمل، حيث يتوق الموظفون أيضًا إلى الهيكلية والنمو، غالبًا ما يفتقر التدريب إلى الوضوح نفسه. يقول الخبراء إنه ربما حان الوقت للشركات في الدولة لبناء "منهج عمل" خاص بها.

قال دميتري زايتسيف، مؤسس شركة "حضارة الهندباء": "الشركات أشبه بفصول دراسية، سواءً أرادت ذلك أم لا". وأضاف: "يبدأ التدريب في الأسبوع الأول من الدراسة، ويُعتبر التدريب على الامتثال بمثابة مواد إلزامية، وبرامج القيادة دورات متقدمة". وأوضح أيضًا أنه على عكس المدارس، لا توجد استمرارية واضحة. يُنهي الموظفون التدريب، لكنهم نادرًا ما يشعرون أنهم على طريق النمو.

مثلما تُدرج المدارس الذكاء الاصطناعي ضمن المواد الدراسية الأساسية، يعتقد زايتسيف أن على الشركات أن تحذو حذوها. وأوضح قائلًا: "هذا لا يعني أن على الجميع أن يصبحوا علماء بيانات، بل يجب على كل موظف أن يعرف كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ودمجها في سير العمل، واتخاذ قرارات أفضل مع الذكاء الاصطناعي كشريك".

ويشير أيضًا إلى مرونة الجداول الزمنية في المدارس كمصدر إلهام لتصميم المسارات المهنية. "في كثير من الأحيان، يجد الموظفون أنفسهم عالقين في مسارات ضيقة. يمكن للشركات أن توفر لهم "فرصًا وظيفية تجريبية" - تبادل الأدوار، والمشاريع قصيرة الأجل، والمهام الاستكشافية - ليتمكن الموظفون من اختبار نقاط قوتهم قبل الالتزام بمسار واحد."

التقييم أيضًا بحاجة إلى إعادة نظر. فبدلًا من انتظار تقييمات الأداء السنوية، يقترح "نقاط تفتيش للنمو" كل شهر أو ربع سنة. "في المدارس، التقييم جزء من دورة التعلم. أما في الشركات، فكثيرًا ما يبدو الأمر أشبه بتشريح جثة. المحادثات المتكررة والخفيفة تُحفّز الموظفين وتُساعدهم على التطور."

تجنب الإرهاق

بالنسبة للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة، قد يبدو التدريب الإلزامي عبئًا إضافيًا. حذّرت الدكتورة رانيا صوالحة، أخصائية علم النفس في بيئة العمل بدبي، من أن الإرهاق المهني خطر متزايد.