دقيقتان للدخول والخروج: فلسفة جديدة تقود مشاريع التطوير العقاري في دبي

دقيقتان للدخول، دقيقتان للخروج.

تفرض العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية ذات وصول أسهل داخل وخارج المجتمعات علاوات تصل إلى 20 بالمائة، مع ارتفاع الطلب وسط تزايد الازدحام المروري.

للاستفادة من هذا الطلب المتزايد، يركز مطورو العقارات بشكل متزايد على المواقع التي توفر للمشترين والمستأجرين اتصالاً أكثر سلاسة وخالياً من الازدحام.

لقد جعل النمو السكاني السريع التنقل أكثر صعوبة على السكان، مما دفع الكثيرين إلى إعطاء الأولوية للمنازل الأقرب إلى أماكن عملهم.

وفقاً لرضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية، أصبح الموقع حاسماً بشكل متزايد للمطورين والمشترين والمستأجرين بسبب تزايد الازدحام المروري.

“لقد أطلقنا للتو مشروعاً جديداً في منطقة مكتظة بالسكان، قرية جميرا الدائرية (JVC)، وهي واحدة من أفضل الأماكن للعيش نظراً لتوافر منافذ الأطعمة والمشروبات والمساجد والكافيتريات ومرافق الرعاية الصحية، وغيرها. لكن المشكلة الأكبر هي الازدحام المروري. تقع قطعة أرضنا في قرية جميرا الدائرية بجوار شارع الخيل، لذا يتمتع السكان والزوار بوصول سريع وسهل إلى شارع الخيل وشارع محمد بن زايد،” قال.