دقيقتان للدخول والخروج: فلسفة جديدة تقود مشاريع التطوير العقاري في دبي

دقيقتان للدخول، دقيقتان للخروج.
تفرض العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية ذات وصول أسهل داخل وخارج المجتمعات علاوات تصل إلى 20 بالمائة، مع ارتفاع الطلب وسط تزايد الازدحام المروري.
للاستفادة من هذا الطلب المتزايد، يركز مطورو العقارات بشكل متزايد على المواقع التي توفر للمشترين والمستأجرين اتصالاً أكثر سلاسة وخالياً من الازدحام.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
لقد جعل النمو السكاني السريع التنقل أكثر صعوبة على السكان، مما دفع الكثيرين إلى إعطاء الأولوية للمنازل الأقرب إلى أماكن عملهم.
وفقاً لرضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية، أصبح الموقع حاسماً بشكل متزايد للمطورين والمشترين والمستأجرين بسبب تزايد الازدحام المروري.
“لقد أطلقنا للتو مشروعاً جديداً في منطقة مكتظة بالسكان، قرية جميرا الدائرية (JVC)، وهي واحدة من أفضل الأماكن للعيش نظراً لتوافر منافذ الأطعمة والمشروبات والمساجد والكافيتريات ومرافق الرعاية الصحية، وغيرها. لكن المشكلة الأكبر هي الازدحام المروري. تقع قطعة أرضنا في قرية جميرا الدائرية بجوار شارع الخيل، لذا يتمتع السكان والزوار بوصول سريع وسهل إلى شارع الخيل وشارع محمد بن زايد،” قال.
مجموعة دانوب
كشفت بيانات من TomTom Traffic أن سائقي السيارات في دبي قضوا ساعات أطول على الطريق في عام 2025. ارتفع متوسط وقت السفر لرحلة لمسافة 10 كيلومترات إلى 19.1 دقيقة، ارتفاعاً من 13.7 دقيقة في عام 2024. وقد نتجت هذه الزيادة عن النمو السكاني، مما أدى إلى زيادة عدد المركبات على الطرق، وفقاً لأحدث تقرير مروري.
وسط تزايد الازدحام، تباطأ متوسط سرعة ساعة الذروة في المدينة إلى 26.3 كيلومتر في الساعة في عام 2025 — أبطأ بكيلومتر واحد في الساعة مما كان عليه في عام 2024.
قال توصف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة دوجاستا العقارية، إن العبارة الكلاسيكية — الموقع، الموقع، الموقع — أصبحت أكثر أهمية مع تزايد الازدحام، حيث يؤثر الموقع الآن بشكل مباشر على مستويات التوتر والإنتاجية والوقت اليومي الضائع في حركة المرور.
بالنسبة للمقيمين والشركات على حد سواء، أصبحت التنقلات الأقصر والأكثر قابلية للتنبؤ بها عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرار. “عندما ننظر إلى السوق اليوم، يتم اختيار المواقع بناءً على مدى كفاءة تنقل الأشخاص داخلها وخارجها، وهذا التحول يشكل القيمة طويلة الأجل أكثر من أي وقت مضى،” قال.
“المناطق التي توفر وصولاً مركزياً، وتدفقاً مرورياً سلساً، ومسارات دخول وخروج متعددة تشهد طلباً أقوى، وفي بعض الحالات، تجذب سعراً ممتازاً يتراوح بين 10-15 بالمائة، وأحياناً 20 بالمائة أكثر من سعر السوق،” أضاف خان.
دوجاستا العقارية
أشار خان إلى أن المواقع الرئيسية التي توازن بين الاتصال القوي والازدحام المنخفض نسبياً تميل إلى تحقيق أسعار بيع وقيم إيجارية أعلى، لأنها توفر سهولة الوصول وصلاحية العيش.
“العقارات الواقعة على بعد 10 دقائق من محطات المترو في دبي تحقق أسعار بيع أعلى. تتميز هذه المناطق عادةً بوسائل راحة فاخرة، وإطلالات على الواجهة البحرية، أو مجتمعات مسورة تعزز الرغبة فيها، مما يزيد الطلب والقيم مقارنة بالمناطق ذات الازدحام المروري العالي، كما يتضح في الاتجاهات العالمية حيث تتفوق الجيوب الفاخرة الهادئة على مراكز المدن المزدحمة.”
وأضاف أن المطورين يعطون الأولوية بشكل متزايد للأراضي التي تتمتع بوصول سريع إلى الطرق السريعة الرئيسية وتخطيطات الطرق الداخلية المحسنة، حيث يسهل تأجير وبيع هذه المواقع.
“المجتمعات المخطط لها والمشاريع الجديدة التي تتميز بنقاط دخول وخروج متعددة، وقربها من الطرق الشريانية، وتدابير تخفيف الازدحام المخطط لها، يتم وضعها كمواقع استراتيجية وتظهر بالفعل امتصاصاً وأداءً إيجارياً أقوى،” قال.
وأضاف ساجان أن تزايد حركة المرور ليس تحدياً للمطورين فحسب، بل للجميع – وخاصة أولئك الذين يتنقلون بين دبي والشارقة.
“نحن نحاول بناء منازل بأسعار معقولة حتى يتمكن الناس من الانتقال إلى هنا. حكومة دبي تبذل الكثير من الجهد في تطوير مشاريع البنية التحتية لتحسين حركة المرور. لحسن الحظ، الكثير من الناس يأتون إلى دبي،” قال.