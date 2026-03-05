دعماً للعالقين بالخارج.."دو" تمنح 15 جيجابايت ومكالمات غير محدودة للمقيمين

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) يوم الخميس أنها تقدم بيانات مجانية بسعة 15 جيجابايت ومكالمات صادرة غير محدودة للمقيمين في الإمارات العالقين خارج البلاد بسبب تعليق الرحلات الجوية.
قال ثاني مشغل اتصالات في الإمارات في رسالة أرسلها إلى عملائه في الإمارات، إنه قام بتفعيل حزمة بيانات تجوال مجانية بسعة 15 جيجابايت لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مكالمات صادرة غير محدودة و500 دقيقة واردة.
اعتبارًا من اليوم (الخميس)، يسري هذا العرض الخاص لمدة ثلاثة أيام.
يوم الأربعاء، أكدت دو أن جاهزيتها التشغيلية والبنية التحتية والأنظمة الأساسية المؤكدة تعمل بشكل طبيعي وسط الصراعات العسكرية الإقليمية المستمرة التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
“تظل أولويتنا ضمان الاتصال دون انقطاع والحفاظ على مرونة عملياتنا مع ضمان سلامة موظفينا. نحن ندير بنية تحتية وطنية حيوية ودورنا في اقتصاد الإمارات واضح جدًا،” قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، في وقت سابق.