أعمال

دعماً للعالقين بالخارج.."دو" تمنح 15 جيجابايت ومكالمات غير محدودة للمقيمين

ثاني مشغل اتصالات في الإمارات يقول إنه قام بتفعيل العرض المجاني في دول التعاون حيث يسري لمدة ثلاثة أيام
يوم الأربعاء، أكدت دو أن جاهزيتها التشغيلية والبنية التحتية والأنظمة الأساسية المؤكدة تعمل بشكل طبيعي وسط الصراعات العسكرية الإقليمية المستمرة التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

يوم الأربعاء، أكدت دو أن جاهزيتها التشغيلية والبنية التحتية والأنظمة الأساسية المؤكدة تعمل بشكل طبيعي وسط الصراعات العسكرية الإقليمية المستمرة التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

وحيد عباس
تاريخ النشر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) يوم الخميس أنها تقدم بيانات مجانية بسعة 15 جيجابايت ومكالمات صادرة غير محدودة للمقيمين في الإمارات العالقين خارج البلاد بسبب تعليق الرحلات الجوية.

قال ثاني مشغل اتصالات في الإمارات في رسالة أرسلها إلى عملائه في الإمارات، إنه قام بتفعيل حزمة بيانات تجوال مجانية بسعة 15 جيجابايت لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مكالمات صادرة غير محدودة و500 دقيقة واردة.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

اعتبارًا من اليوم (الخميس)، يسري هذا العرض الخاص لمدة ثلاثة أيام.

يوم الأربعاء، أكدت دو أن جاهزيتها التشغيلية والبنية التحتية والأنظمة الأساسية المؤكدة تعمل بشكل طبيعي وسط الصراعات العسكرية الإقليمية المستمرة التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

“تظل أولويتنا ضمان الاتصال دون انقطاع والحفاظ على مرونة عملياتنا مع ضمان سلامة موظفينا. نحن ندير بنية تحتية وطنية حيوية ودورنا في اقتصاد الإمارات واضح جدًا،” قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، في وقت سابق.

شركة الاتصالات الإماراتية دو تقول إن شبكتها تعمل بشكل طبيعي الإمارات تصدر 15,327 تأشيرة دخول وتساعد 30,913 مسافرًا وسط تعليق الرحلات الجوية طيران الإمارات تقول لا تأثير للتوترات الأمريكية الإيرانية على الطلب، والعمليات طبيعية

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com