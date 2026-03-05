دعماً للعالقين بالخارج.."دو" تمنح 15 جيجابايت ومكالمات غير محدودة للمقيمين

قال ثاني مشغل اتصالات في الإمارات في رسالة أرسلها إلى عملائه في الإمارات، إنه قام بتفعيل حزمة بيانات تجوال مجانية بسعة 15 جيجابايت لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مكالمات صادرة غير محدودة و500 دقيقة واردة.