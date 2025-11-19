درجة اقتصادية ممتازة جديدة على طيران "فلاي دبي"

تخطط الناقلة الأصغر في دبي، فلاي دبي، لتقديم درجة اقتصادية ممتازة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2025.
قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، إن الشركة ستقدم هذه الدرجة الجديدة على طائرات بوينغ.
قال: "سنكون لدينا ثلاث درجات. سنكون لدينا الدرجة الاقتصادية الممتازة، والدرجة الاقتصادية، ودرجة الأعمال".
وقعت فلاي دبي يوم الثلاثاء صفقة مع شركة تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، بقيمة 24 مليار دولار (88 مليار درهم).
تضيف هذه الإضافة تنوعًا لأسطول الناقلة الأصغر في دبي من الطائرات ذات الجسم الضيق وتعزز خطط توسعها طويلة الأجل. سيتم تسليم الطائرات بدءًا من عام 2031.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن هذا الطلب يلعب دورًا رئيسيًا في نجاح خطط توسع مطار دبي ورلد سنترال، وهو مطار يهدف إلى أن يصبح أكبر مطار في العالم.