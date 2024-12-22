دراسة فرض ضرائب جديدة لتنويع اقتصاد دول الخليج

وقال الصندوق في أحدث مذكرة له عن الاقتصادات الإقليمية: "كانت الآثار الجانبية الناجمة عن الصراعات الإقليمية محدودة. وقد دعم النشاط القوي غير الهيدروكربوني النمو الإجمالي وسط تنفيذ الإصلاحات. والتوقعات إيجابية حيث يحفز تخفيف تخفيضات إنتاج النفط والتوسع في الغاز الطبيعي التعافي في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في التوسع. ويستقر التضخم عند مستوى منخفض بينما تظل الاحتياطيات الخارجية مريحة على الرغم من تضييق أرصدة الحساب الجاري".