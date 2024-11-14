دراسة: زيادة الرواتب في الإمارات بنسبة 4% في 2025

أجرت شركة "ميرسر" مسحاً سنوياً لإجمالي الأجور شمل أكثر من 700 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية والهندسة والبناء والعقارات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والخدمات والعلوم الحياتية والتكنولوجيا.

وتتوقع الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 4.5%. كما تتوقع صناعات العلوم الحيوية والتكنولوجيا زيادات بنسبة 4.2% و4.1% على التوالي، في حين تتماشى قطاعات الطاقة والخدمات المالية مع السوق بزيادة قدرها 4%. وقال أصحاب العمل في مختلف الصناعات أيضاً إنهم يخططون لتوفير نفس الزيادات في الرواتب لجميع الموظفين، بغض النظر عن مستواهم."

قال "أندرو الزين"، رئيس قسم منتجات التوظيف في الإمارات العربية المتحدة لدى ميرسر: 'من المشجع للغاية أن نرى شريحة كبيرة من أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة يخططون لزيادة الرواتب الأساسية في عام 2025، وهو ما يعكس توقعات اقتصادية مرنة ومتفائلة. وبالإضافة إلى زيادة الرواتب، ينبغي لمحترفي الموارد البشرية أيضاً مراجعة بدلات السكن الخاصة بهم، في ضوء ارتفاع تكاليف السكن في الدولة، للحفاظ على القدرة التنافسية.'"

"كشف استطلاع ميرسر أيضاً التأثير الذي تخلفه تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي على الطلب على المواهب الماهرة. وفي الوقت الحالي، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معدلات تبني للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستخدم 74% من الأفراد الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ويتوقع الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، وفقاً لاتجاهات المواهب العالمية التي أجرتها ميرسر."

"وأضاف "تيد رافول"، رئيس قسم التوظيف في ميرسر الشرق الأوسط: 'إن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعملان على تحويل مشهد العمل بسرعة، مما يؤدي إلى تغيير المهارات التي تحتاجها قوتنا العاملة ويضع ضغوطاً إضافية على الرواتب. ويلعب قادة الأعمال دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الرقمية والثقافات المنفتحة على التغيير، حتى يتمكن الموظفون على جميع المستويات من الاستعداد لمستقبل العمل.'"

"ولمعالجة مسألة تبني التقنيات الجديدة، توصي ميرسر أصحاب العمل بتقييم مخزون المهارات الحالي لديهم لتحديد الفجوات والمجالات التي تحتاج إلى التطوير. كما ينبغي لهم اكتساب فهم أفضل لدوافع التوظيف والاحتفاظ بالموظفين لضمان حصولهم على المهارات اللازمة في المستقبل. وسيكون تطوير مقترح قيمة الموظف المتميز (EVP) أيضًا أمراً بالغ الأهمية في هذا الواقع الجديد.