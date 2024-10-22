دراسة : دبي وأبوظبي الأفضل في استقطاب الكفاءات العالمية

وفقاً لدراسة جديدة، احتلت دبي وأبوظبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث سهولة الدخول.

واحتفظت دبي بمكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر "كيرني" للمدن العالمية، حيث احتلت المرتبة 24 عالمياً، وحصلت على مركز بين أفضل 25 مدينة للعام الرابع على التوالي.

وتشكل سهولة الدخول مقياساً جديداً ضمن بُعد رأس المال البشري، مما يؤكد نجاح المدن في جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها.

وبحسب التقرير، فإن دبي وأبوظبي والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وشهدت الدمام ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 19 مرتبة في بُعد النشاط التجاري، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 71 في المائة في قطاع الخدمات، مع قيام خمس شركات خدمات عالمية كبرى بتأسيس وجود لها في المدينة. وقال البيان: "هذا يؤكد على الأهمية المتزايدة للخدمات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد التنوع الاقتصادي أولوية رئيسية". وأضاف البيان أن أعلى تصنيفات أبوظبي ودبي كانت مدفوعة بسياسات الهجرة المفتوحة لغرض محدد هو جذب المواهب، بينما شهدت الرياض ارتفاعاً كبيراً في تصنيفات الشركات الناشئة.

ويهدف التقرير السنوي للمدن العالمية الصادر عن "كيرني"، والذي يتألف بشكلٍ رئيسي من مؤشر المدن العالمية ومقياس النظرة المستقبلية للمدن العالمية، إلى تقييم وتحليل الترابط والطابع العالمي للمناطق الحضرية الأكثر تأثيراً في العالم. بشكل عام، حافظت مدن الشرق الأوسط على مراكزها في التصنيف لهذا العام، مع تحسن ملحوظ في أدائها على مقياس شركات الخدمات العالمية ضمن بُعد النشاط التجاري، مما يعكس الجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنويع الاقتصادي.