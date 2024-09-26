دبي:15 مليون درهم أرباح مستثمرين من بيع عقاراتهم خلال 4 سنوات
يستفيد العديد من سكان دبي الذين اشتروا عقارات خلال جائحة كوفيد وفي أعقابها مباشرة من ارتفاع أسعار العقارات في المدينة - حيث حقق البعض ما يصل إلى 15 مليون درهم إماراتي من إعادة بيع وحداتهم.
قال لويس أولسوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة أولسوب وأولسوب: "بينما يحتفظ العديد من المشترين من عامي 2020 و2021 باستثماراتهم بسبب التحسينات الكبيرة في السوق، نشهد أيضًا اتجاهًا بارزًا في تجارة العقارات، خاصة في المناطق المركزية مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، وذلك نتيجة للرغبة في الاستفادة من الارتفاع الحالي في السوق. وفي بعض الحالات، خاصة في مجتمعات الفلل، شهدنا مستثمرين يحققون أرباحًا مذهلة، حيث وصلت بعضها إلى 15 مليون درهم".
ارتفعت أسعار العقارات في دبي بشكل فلكي في السنوات الثلاث الماضية مع تدفق الآلاف من المغتربين، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية، إلى البلاد.
قالت "لويز هيتلي"، مالكة ومديرة شركة إكسلوسيف لينكس للوساطة العقارية، إن هوامش الربح من إعادة البيع كانت أعلى في بعض المناطق. وأضافت: "من الناحية المحافظة، تجاوزت الأرباح 30 إلى 40 في المائة".
"ومع ذلك، في المناطق ذات الطلب العالي مثل وسط مدينة دبي ونخلة جميرا ودبي مارينا، شهدنا مضاعفة قيمة المبيعات للعقارات منذ أدنى مستوى للسوق في عام 2020. وفي مجال البيع على الخارطة أيضًا، يعد تلال الغاف مثالاً رائعًا على إطلاق مشروع بيع على الخارطة في بيئة أسعار كوفيد، والآن يبيع الملاك بعائد استثماري بنسبة 100 في المائة".
ترقية وتجديد
وبحسب الخبراء فإن هوامش الربح تكون أكبر لدى أولئك الذين يقومون بتجديد عقاراتهم.
وقالت لويز: "لقد شهدنا تجديد منازل جاردن هومز في نخلة جميرا التي تم شراؤها في الأصل مقابل 8 إلى 10 ملايين درهم وإعادة دخولها إلى السوق لبيعها بأكثر من 50 مليون درهم".
من بين هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بترقية وبيع ممتلكاتهم، منصور علي، المقيم في دبي. فقد اشترى فيلا في دبي هيلز في عام 2021 مقابل 3 ملايين درهم. وفي غضون ثلاث سنوات، أضاف إلى المنزل مناظر طبيعية جميلة ومسبحًا. كما أعاد تصميم المنزل ليحتوي على غرفة نوم إضافية في الطابق الأول. وفي وقت سابق من هذا العام، باع الفيلا مقابل 8 ملايين درهم، محققًا ربحًا يزيد عن 150 في المائة.
وقال "لقد كنت أستثمر في العقارات في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة، ولكنني لم أتوقع هذا النوع من الأرباح. لقد حظيت دبي هيلز بتقدير كبير في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى موقعها والمرافق الجيدة حقًا في المجتمع".
وقال لويس إن الطلب قوي للغاية على مثل هذه العقارات المجددة. وأضاف: "غالبًا ما يتم بيع هذه العقارات بسرعة، حتى قبل إدراجها رسميًا، وتتمتع بأسعار مرتفعة".
"يعكس هذا الاتجاه تفضيلًا متزايدًا بين المشترين للمنازل عالية الجودة الجاهزة للسكن والتي تتميز بخصائص فريدة، بدلاً من العروض القياسية التي يقدمها المطورون. ويدرك العديد من المستثمرين هذا الطلب ويركزون على تجديد العقارات للاستفادة من هذا القطاع المربح من السوق."
الاتجاهات
إن أولئك الذين يبيعون عقاراتهم لا يحتفظون بأرباحهم، بل يختارون إعادة استثمار الأموال. وقالت لويز: "يعيد معظم البائعين استثمار أرباحهم في السوق، غالبًا في مشاريع جديدة قيد الإنشاء أو الترقية إلى عقارات أكثر تميزًا. يقدم المشهد العقاري المتطور في دبي تدفقًا مستمرًا من الفرص، ويفضل المستثمرون الأذكياء الحفاظ على تداول رأس مالهم".
وبحسب لويس، ورغم أن العديد من الناس حققوا أرباحًا كبيرة من بيع عقاراتهم، فمن المرجح أن تهدأ الهوامش، وخاصة في الفلل. وقال: "يمكن أن يؤدي بيع العقارات، وخاصة الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أو الشقق العلوية في المواقع الرئيسية، إلى تحقيق أرباح كبيرة. لقد رأينا عملاء يحققون مكاسب تصل إلى 25٪ في غضون بضعة أشهر فقط. ومع ذلك، فإن هوامش الربح في مجتمعات الفلل تتقلص بسبب زيادة الرسوم من المطورين الرئيسيين".
وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الاتجاهات الأخرى التي لاحظها الخبراء. تقول لويز: "هناك اهتمام متزايد بالعقارات المستدامة والصديقة للبيئة مع تزايد وعي المشترين بكفاءة الطاقة".
"كما تشهد سوق العقارات الفاخرة ازدهارًا كبيرًا، حيث يسعى الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة إلى شراء عقارات فريدة من نوعها، وخاصة في المواقع المطلة على الواجهة البحرية والمساكن ذات العلامات التجارية. وتستمر مبيعات العقارات على المخطط في الهيمنة على حصة السوق من المعاملات. كما نشهد ارتفاعًا في عدد المشترين الذين يهدمون الفلل ويعيدون البناء في مناطق مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا. وهذا يبدأ في الكشف عن المبلغ الذي يرغب المشترون في دفعه مقابل الأراضي الرئيسية."