دبي:15 مليون درهم أرباح مستثمرين من بيع عقاراتهم خلال 4 سنوات

من بين هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بترقية وبيع ممتلكاتهم، منصور علي، المقيم في دبي. فقد اشترى فيلا في دبي هيلز في عام 2021 مقابل 3 ملايين درهم. وفي غضون ثلاث سنوات، أضاف إلى المنزل مناظر طبيعية جميلة ومسبحًا. كما أعاد تصميم المنزل ليحتوي على غرفة نوم إضافية في الطابق الأول. وفي وقت سابق من هذا العام، باع الفيلا مقابل 8 ملايين درهم، محققًا ربحًا يزيد عن 150 في المائة.