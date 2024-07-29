دبي: 7 صناديق استثمارية جديدة من "فرانكلين تمبلتون"
أعلنت شركة إدارة الأصول العالمية "فرانكلين تمبلتون" يوم الاثنين عن إنشاء 7 صناديق استثمارية جديدة لسوق التجزئة الإماراتي الذي يقع مقره في مركز دبي المالي.
وقال عمار ميهتا، رئيس قسم التجزئة لمنطقة الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا في الشركة ، إنه مع هذه الصناديق المغذية الجديدة، سيتمكن مستثمرو التجزئة في الإمارات الآن من الوصول محلياً إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك الدخل متعدد الأصول. والدخل الثابت العالمي والإقليمي والتكنولوجيا بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الهدف الوحيد للصناديق المغذية الجديدة هو الاستثمار في صناديق UCITs التابعة لفرانكلين تمبلتون في لوكسمبورغ وأيرلندا. إن الصناديق الرئيسية الأساسية مثل صندوق فرانكلين للصكوك العالمية، وصندوق فرانكلين لسندات الثروة الخليجية، وصندوق فرانكلين للشريعة العالمي متعدد الأصول للدخل، معرضة لدول مجلس التعاون الخليجي.
"الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك هو 1000 دولار (3670 درهماً). لا يوجد حد أقصى لمبلغ الاستثمار الأعلى. سيكون لدى المستثمرين مجموعة واسعة من الخيارات والاستراتيجيات الأفضل في فئتها المتاحة لهم من فرانكلين تمبلتون. وأضاف ميهتا: "سيتمتعون أيضاً بسهولة متزايدة في الوصول إلى الاستراتيجيات التي تديرها فرق الاستثمار طويلة الأمد".
"سيتمكن الآن مستثمرو التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول محلياً إلى مجموعة واسعة من القدرات الاستثمارية التي تقدمها فرانكلين تمبلتون عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية. ويأتي طرح هذه الصناديق في الوقت المناسب نظراً للطلب المتزايد على الدخل متعدد الأصول، والدخل الثابت العالمي والإقليمي، والتكنولوجيا، فضلاً عن الاستراتيجيات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال ميهتا: "سنواصل أيضاً مراقبة الاتجاهات في السوق المحلية وتطور شهية المستثمرين لتوسيع عروضنا في المستقبل".
وقال جاسبال ساغر، رئيس استراتيجية المنتجات العالمية، في الشركة "بعد الإعلان عن اللوائح الجديدة، تواصلنا مبكراً مع الجهات التنظيمية والعملاء ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان قدرتنا على الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا الكرام. ومن خلال هذه الصناديق الجديدة، يمكن لمستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من إحدى المزايا التنافسية الرئيسية للشركة، والتي تتمثل في الوصول إلى منصة عالمية قوية بالإضافة إلى معرفتها وخبرتها العميقة في السوق المحلية".
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أيضاً عن مجموعتين جديدتين من الصناديق في مركز دبي المالي العالمي – صناديق فرانكلين تمبلتون للاستثمارات المغذية وصناديق فرانكلين تمبلتون المغذية للشريعة.
"باعتبارنا من أوائل شركات إدارة الأصول العالمية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، فإن طرح هذين النطاقين الجديدين من الصناديق يعكس التزامنا المستمر ورغبتنا في بناء شراكات أوثق مع عملائنا. قال سانديب سينغ، رئيس منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في فرانكلين تمبلتون: "تمثلت أولويتنا الرئيسية في ضمان سهولة وصول المستثمرين إلى حلول الشركة باعتبارها اللبنات الأساسية لمخصصات محافظهم الاستثمارية وإلى مجموعة واسعة من مديري الاستثمار المتخصصين.
تعمل شركة فرانكلين تمبلتون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 25 عاماً. يقع مقره في مركز دبي المالي العالمي، ويضم مكتبه متخصصين في مجال الاستثمار والأبحاث عبر فرق الدخل الثابت والصكوك العالمية، والأسهم الحدودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرق الائتمان الخاص وفرق الأسهم الخاصة.