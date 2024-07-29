دبي: 7 صناديق استثمارية جديدة من "فرانكلين تمبلتون"

وقال جاسبال ساغر، رئيس استراتيجية المنتجات العالمية، في الشركة "بعد الإعلان عن اللوائح الجديدة، تواصلنا مبكراً مع الجهات التنظيمية والعملاء ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان قدرتنا على الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا الكرام. ومن خلال هذه الصناديق الجديدة، يمكن لمستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من إحدى المزايا التنافسية الرئيسية للشركة، والتي تتمثل في الوصول إلى منصة عالمية قوية بالإضافة إلى معرفتها وخبرتها العميقة في السوق المحلية".