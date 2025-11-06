دبي: 44 ألف منزل جديد جاهز بدبي في 2025

ستشهد دبي تسليم 44,000 وحدة في 2025، وهو الأعلى في خمس سنوات، حيث تصل المشاريع التي أطلقت في فترة ما بعد الجائحة إلى مرحلة الإكمال، وفقًا لأحدث تحليل من Cushman & Wakefield Core.
قالت شركة الاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في دبي في خضم دورة إمداد قوية، مع وجود خط أنابيب كبير يتشكل في المدى القريب.
في الربع الثالث من 2025، شهدت دبي تسليم أكثر من 7,800 وحدة، مع توقع 14,900 وحدة أخرى في الربع الرابع، ليصل الإجمالي السنوي إلى 44,000 وحدة، وهو الأعلى في خمس سنوات، حسبما قالت.
قالت براثيوشا غورابو، رئيسة الأبحاث والاستشارات في Cushman & Wakefield Core، إن سوق العقارات السكنية في دبي ينتقل إلى مرحلة أكثر توازنًا.
“إن الجمع بين عمليات التسليم القياسية وتدفقات السكان المستمرة يخلق سوقًا حيث ستحدد الأساسيات، مثل الموقع والجودة، الأداء بشكل متزايد. ستظل المناطق الرئيسية ثابتة، بينما تتكيف المواقع الثانوية مع مستويات العرض الجديدة”، أضافت.
من المتوقع أن ترتفع عمليات الإكمال أكثر في 2026، مع توقع أكثر من 69,000 وحدة. “يعكس الكثير من هذا العرض القريب المدى حجم المشاريع التي أطلقت على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية والتي تصل الآن إلى الإكمال. بينما يستمر الطلب القوي في دعم الامتصاص ومن المتوقع أن يظل مدعومًا بالنمو السكاني القياسي، من المرجح أن يهدئ المخزون الجديد السوق تدريجيًا، مما يساهم في الاعتدال المستمر في كل من نمو الأسعار والإيجارات”، أضاف التحليل.
وفقًا لبوابة العقارات Bayut، قد يتباطأ النمو العام للأسعار في دبي مع تزايد العرض الجديد الذي يلحق بالطلب. من المتوقع أن تظل المناطق القائمة شائعة، مدعومة ببنية تحتية قوية وطلب مستمر على الفخامة. مع تجاوز عدد سكان المدينة الآن أربعة ملايين، يمتد الطلب ليشمل جميع أنواع العقارات، مما يتماشى تمامًا مع المبادرات الحكومية طويلة الأجل مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، التي تواصل تشكيل النمو المستدام والتطوير الحضري للإمارة.
قال حيدر علي خان من Bayut: "من الواضح أن سوق العقارات في دبي يدخل مرحلة جديدة من النضج والاستقرار. بينما يتباطأ النمو العام للأسعار بفضل زيادة العرض واعتدال شعور المستثمرين، تواصل المجتمعات القائمة الأداء بقوة، مدعومة ببنية تحتية قوية وطلب مستمر".
أظهرت بيانات من Cushman & Wakefield Core أن أسعار مبيعات السكن في جميع أنحاء المدينة في دبي وصلت إلى 1,871 درهمًا للقدم المربع في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 13 في المائة على أساس سنوي، لكن النمو يتباطأ بوضوح، خاصة في قطاع الشقق.
قالت: "مع دخول إمدادات جديدة ثابتة إلى السوق، من المرجح أن يحدث مزيد من التباطؤ في الأسعار. تواصل مجتمعات الفلل مثل نخلة جميرا، دبي هيلز، الينابيع، المروج، وقرية جميرا الدائرية التفوق بنمو مزدوج الرقم، مدعومة بعرض محدود وطلب قوي من المستخدمين النهائيين. في المقابل، تظهر مناطق الشقق المتوسطة السوق علامات على التشبع، حيث تسجل مكاسب هامشية فقط على أساس سنوي. مع انتقال السوق إلى مرحلة أكثر توازنًا، ستزداد الأسعار اعتمادًا على الأساسيات مثل الموقع، الجودة، وملف المطور".