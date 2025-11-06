دبي: 44 ألف منزل جديد جاهز بدبي في 2025

قالت: "مع دخول إمدادات جديدة ثابتة إلى السوق، من المرجح أن يحدث مزيد من التباطؤ في الأسعار. تواصل مجتمعات الفلل مثل نخلة جميرا، دبي هيلز، الينابيع، المروج، وقرية جميرا الدائرية التفوق بنمو مزدوج الرقم، مدعومة بعرض محدود وطلب قوي من المستخدمين النهائيين. في المقابل، تظهر مناطق الشقق المتوسطة السوق علامات على التشبع، حيث تسجل مكاسب هامشية فقط على أساس سنوي. مع انتقال السوق إلى مرحلة أكثر توازنًا، ستزداد الأسعار اعتمادًا على الأساسيات مثل الموقع، الجودة، وملف المطور".