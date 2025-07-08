دبي : 2.6 ملياردولار مبيعات لعقارات الـ 10 ملايين دولار

ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في دبي بنسبة مذهلة بلغت 282% منذ عام 2020، وفي عام 2024، عادت لتتصدر سوق العقارات الأكثر ازدحامًا في العالم للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي، مسجلةً 435 عملية بيع ضمن هذه الفئة السعرية الحصرية، وهو ما يُعادل تقريبًا عدد مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي في لندن ونيويورك مجتمعتين. وقد حافظت المدينة على هذه المكانة خلال الربع الأول من عام 2025 أيضًا. وفي سياق منفصل، يواصل سوق العقارات السكنية في دبي نموه، كما يتضح من ارتفاع عدد المستخدمين النهائيين الحقيقيين وانخفاض عدد المنازل المباعة خلال 12 شهرًا من الشراء من حوالي 25% في عام 2008 إلى 4-5% اليوم.