دبي : 2.6 ملياردولار مبيعات لعقارات الـ 10 ملايين دولار

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في دبي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025.
وكشفت أحدث الأبحاث الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية Knight Frank عن أن الأداء القياسي كان أعلى بنسبة 37% من 1.9 مليار دولار المسجلة في الربع الأول، وارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 63% عن الربع الثاني من عام 2024.
بلغ إجمالي عدد صفقات البيع التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي خلال الربع الثاني 143 صفقة، بزيادة قدرها 52% عن الربع الثاني من عام 2024، بما في ذلك 22 صفقة تجاوزت قيمتها 25 مليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر، وللمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2023، تفوقت الشقق على الفلل في فئة العقارات التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 80 شقة، مقابل 63 فيلا.
كانت نخلة جميرا مرة أخرى الموقع الرائد لمبيعات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي فأكثر، مع تغيير ملكية 28 عقارًا، في حين استكملت لا مير (23) ووسط مدينة دبي (16) المراكز الثلاثة الأولى من بين أكثر الأسواق ازدحامًا بمبيعات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي فأكثر في المدينة.
بلغ متوسط مؤشر نايت فرانك برايم لدبي، الذي يتتبع قيم 10 مجمعات سكنية فاخرة رئيسية، 3,850 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الثاني، بزيادة قدرها 18% عن الربع الثاني من عام 2024 (3,272 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع)، ولكنه ظل دون تغيير يُذكر عن الربع الأول من عام 2025. ويشير هذا إلى أن ارتفاع أحجام المبيعات ونشاط السوق الصحي، على عكس تضخم التكاليف، يشكلان أساس نمو إجمالي قيمة المبيعات.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتوافق المبيعات القياسية في فئة أسعار العقارات الفاخرة مع نتائج تقريرنا الأخير حول وجهة دبي، والذي يسلط الضوء على الطلب المستمر والمتزايد بين الأفراد ذوي الثروات العالية على المنازل في الإمارة.
ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في دبي بنسبة مذهلة بلغت 282% منذ عام 2020، وفي عام 2024، عادت لتتصدر سوق العقارات الأكثر ازدحامًا في العالم للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي، مسجلةً 435 عملية بيع ضمن هذه الفئة السعرية الحصرية، وهو ما يُعادل تقريبًا عدد مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي في لندن ونيويورك مجتمعتين. وقد حافظت المدينة على هذه المكانة خلال الربع الأول من عام 2025 أيضًا. وفي سياق منفصل، يواصل سوق العقارات السكنية في دبي نموه، كما يتضح من ارتفاع عدد المستخدمين النهائيين الحقيقيين وانخفاض عدد المنازل المباعة خلال 12 شهرًا من الشراء من حوالي 25% في عام 2008 إلى 4-5% اليوم.
مليونيرات بالصدفة
كشفت دراسة أجرتها شركة نايت فرانك، والتي تتتبع أسعار جميع المنازل بنظام التملك الحر في المدينة، عن تزايد عدد "أثرياء العقارات" في دبي. ففي بداية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد الوحدات السكنية 110,000 وحدة (من أصل 624,000 وحدة مباعة منذ عام 2002) بقيمة تزيد عن مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 17.7% من إجمالي عدد المنازل المباعة في المدينة. وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه المنازل بنحو 994 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 271 مليار دولار أمريكي.
حوالي 19% من هذه المنازل (21,000 وحدة) التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي مؤجرة، مما يدل على حجم سوق العقارات الفاخرة للإيجار في دبي. ومع ذلك، فإن 37,000 منها مملوكة لـ"مليونيرات بالصدفة" - أي مشترون اشتروا عقارات بأقل من مليون دولار أمريكي، لكنها الآن قيمتها أعلى، فقط بسبب تضخم الأسعار.
قال شهزاد جمال، الشريك في قسم الاستراتيجية والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ارتفع عدد أصحاب الملايين بالصدفة في دبي بنسبة 79.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا يشير إلى أن معظم المنازل تُباع كمساكن رئيسية، أو منازل ثانوية، أو استثمارات طويلة الأجل لتحقيق مكاسب رأسمالية، مما يعكس ثقة قوية في سوق العقارات السكنية في دبي بين الأثرياء. ويعكس هذا أيضًا تجربتنا في السوق، حيث وجدنا أن أعلى مستوى طلب على شراء منزل كمستخدم نهائي رئيسي هو بين الأفراد ذوي الثروات الضخمة".
تضم نخلة جميرا أعلى تركيز في دبي للمنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي، حيث بلغ عددها 9,071 منزلًا مع بداية الربع الثاني من عام 2025، تليها منطقة داون تاون (8,376 منزلًا) ودبي هيلز استيت (6,138 منزلًا). وتضم أكبر عشر مجمعات سكنية في المدينة ما يقرب من 47,000 منزل، أي ما يقرب من 50% من منازل "أصحاب الملايين" في دبي.
فجوة العرض
إن الشعبية المتزايدة لدبي كوجهة للسكن تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والمطورين الذين يتطلعون إلى سد فجوات العرض. ويتجلى التفاوت بين العرض والطلب بوضوح في استقبال المدينة ما يقرب من 170 ألف ساكن جديد العام الماضي، بينما لم يرتفع إجمالي المساكن إلا بما يزيد قليلاً عن 30 ألف وحدة سكنية.
قال دوراني: "تتابع فرقنا اليوم أكثر من 350 ألف منزل من المقرر اكتمال بنائها بنهاية عام 2029. ويبدو أن فئات الأسعار وأحجام المنازل لم تُلبَّ بشكل كافٍ. على سبيل المثال، انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع في فئة 10 ملايين دولار فأكثر بنسبة 39% العام الماضي، من 4,119 إلى 2,493. في الوقت نفسه، شهد عدد المنازل المتاحة في فئة 25 مليون دولار فأكثر انخفاضًا بأكثر من الضعف (85%)، من 583 إلى 86 عقارًا فقط. ويبدو أن هناك بعض إعادة التوازن هذا العام، حيث سجل القطاع الأكثر شيوعًا في السوق انخفاضًا حادًا في المنازل المتاحة للشراء.