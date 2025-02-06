دبي: 24% ارتفاع قيمة سوق العقارات خلال يناير

كما سلطت تفضيلات الإيجار الضوء على اتجاهات السوق. حيث بحث حوالي 59% من المستأجرين عن عقارات مفروشة، بينما اختار 39% منهم خيارات غير مفروشة. وفي سوق الفلل، بحث 52% من المستأجرين عن وحدات مفروشة، مقارنة بـ 48% يبحثون عن وحدات غير مفروشة. وشملت المناطق الأكثر بحثاً عن الإيجار قرية جميرا الدائرية، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، وديرة للشقق، في حين كانت جميرا، و"دبي هيلز استيت"، و"داماك هيلز 2"، والبرشاء، والفرجان شائعة بالنسبة للفلل.