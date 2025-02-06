دبي: 24% ارتفاع قيمة سوق العقارات خلال يناير
سجل سوق العقارات في دبي نمواً قوياً في يناير 2025، وخاصة في قطاع العقارات قيد الإنشاء، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة "بروبرتي فايندر".
وسجل السوق نحو 14,238 صفقة، مسجلاً زيادة كبيرة بلغت 23% مقارنة بشهر يناير 2024. وبلغ إجمالي قيمة هذه الصفقات 44.4 مليار درهم، بارتفاع 24% على أساس سنوي.
وأبدى الباحثون عن العقارات تفضيلاً واضحاً لأنواع محددة من المساكن. ومن بين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات، سعى 31% منهم إلى امتلاك وحدات من غرفة نوم واحدة، في حين فضّل 37% منهم الشقق المكونة من غرفتي نوم. واجتذبت شقق الاستوديو 15% من المشترين المحتملين. وبالنسبة للفيلات والبيوت، أبدى 37% اهتمامهم بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، وفضل 50% خيارات من أربع غرف نوم أو أكثر.
وشملت المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق دبي مارينا، وقرية جميرا الدائرية، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ونخلة جميرا. وفي الوقت نفسه، أبدى مشترو الفلل اهتماماً قوياً بـ"دبي هيلز استيت"، ونخلة جميرا، ودبي لاند، والفرجان، و"داماك هيلز 2".
كما سلطت تفضيلات الإيجار الضوء على اتجاهات السوق. حيث بحث حوالي 59% من المستأجرين عن عقارات مفروشة، بينما اختار 39% منهم خيارات غير مفروشة. وفي سوق الفلل، بحث 52% من المستأجرين عن وحدات مفروشة، مقارنة بـ 48% يبحثون عن وحدات غير مفروشة. وشملت المناطق الأكثر بحثاً عن الإيجار قرية جميرا الدائرية، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، وديرة للشقق، في حين كانت جميرا، و"دبي هيلز استيت"، و"داماك هيلز 2"، والبرشاء، والفرجان شائعة بالنسبة للفلل.
وعند فحص ديناميكيات السوق الحالية مقارنة بالعقارات قيد الإنشاء، شهد السوق الحالي ارتفاعاً كبيراً مع تسجيل ما يقارب 6918 معاملة - ارتفاعاً من 5185 في يناير 2024، وهو ما يترجم إلى زيادة بنسبة 32% في حجم المعاملات وزيادة بنسبة 41% في القيمة. والجدير بالذكر أن نخلة جبل علي حققت 2.1 مليار درهم في قيمة المعاملات عبر 95 صفقة، في حين شهدت "اليلايس 1" زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 1.7 مليار درهم، ارتفاعاً من 102 مليون درهم فقط في العام الماضي.
وعلى العكس من ذلك، شهد سوق العقارات قيد الإنشاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.3% في قيمة المعاملات، لتبلغ 15.1 مليار درهم، مقارنة بـ 15.3 مليار درهم في يناير 2024. ويمثل هذا أول انخفاض في قيمة معاملات العقارات قيد الإنشاء منذ ثلاث سنوات. ومع ذلك، ارتفع عدد معاملات العقارات قيد الإنشاء بنحو 15%، لتشكل 52% من إجمالي المعاملات في يناير 2025.
وقال "شريف سليمان"، كبير مسؤولي الإيرادات في "بروبرتي فايندر"، إن شهر يناير 2025 شهد إنجازات مهمة في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهر زخماً قوياً. وأضاف: "إن المبادرات الأخيرة، بما في ذلك توسع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مجال التملك الحر، تعمل على إعادة تشكيل المشهد من خلال فتح فرص جديدة للمستثمرين وأصحاب المنازل".
وأشار "سليمان" أيضاً إلى أن تركيز البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الإقراض المسؤول من شأنه أن يعزز بيئة مالية أكثر استقراراً، ويعزز نمو السوق على المدى الطويل. وتتماشى هذه التطورات مع استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، ممّا يشير إلى مرحلة تحولية للقطاع.
وتتوقع شركة "فاليوسترات" أن يواصل سوق العقارات السكنية في دبي مساره التصاعدي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويساهم النمو الاقتصادي والطلب المتزايد والمعنويات الإيجابية في تعزيز هذه التوقعات، حيث من المتوقع أن ترتفع قيم رأس المال بنسبة 5-10% على مدار العام.
وبالإضافة إلى هذه المشاعر الإيجابية، أفادت شركة "إنجل آند فولكرز" الشرق الأوسط أن معاملات العقارات قيد الإنشاء شكّلت 63% من إجمالي مبيعات العقارات في عام 2024، ارتفاعاً من 54% في عام 2023. ويشير هذا التحول إلى الطلب المتزايد على التطورات الجديدة مدفوعاً بأسعار تنافسية وخطط دفع جذابة. وارتفع إجمالي معاملات المبيعات السكنية بنسبة 40.3% إلى 170.992 وحدة في عام 2024، ممّا يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة في سوق العقارات في دبي.
وتظل العقارات الفاخرة تشكل محور الاهتمام، حيث تجتذب نخلة جميرا ووسط مدينة دبي ودبي مارينا الأفراد ذوي الثروات العالية. كما تعمل مشاريع ناشئة مثل نخلة جبل علي والواحة على توليد اهتمام جديد بالمشاريع قيد الإنشاء، وتلبي احتياجات المشترين الذين يسعون إلى الحصرية وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
وقال "دانييل هادي" الرئيس التنفيذي لشركة "إنجل آند فولكرز" الشرق الأوسط: "إن استمرار هيمنة مبيعات العقارات على المخطط يعكس تحولاً واضحاً في تفضيلات المشترين، حيث يبحث المستثمرون عن العقارات التي توفر قيمة طويلة الأجل. كما تعمل المبادرات التي تقودها الحكومة، مثل التأشيرات طويلة الأجل وتوسعات المناطق الحرة، على تعزيز جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار العقاري".