دبي 2026: عاصمة الثروات العائلية الجديدة والوجهة الأولى لأثرياء العالم

تستعد دبي لتكون واحدة من أكبر المستفيدين من تحويل الثروات العالمية التاريخي، حيث يكشف تقرير جديد صادر عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كيف أن التحولات الديموغرافية وتقلبات السوق وأولويات الاستثمار الجديدة تعيد تشكيل أين وكيف تنشر أغنى العائلات في العالم’ رؤوس أموالها.

وفقًا للتقرير، يجري حاليًا إعادة تنظيم هيكلي في إدارة الثروات العالمية. فقد أدت تقلبات السوق المستمرة، وعدم اليقين الجيواقتصادي، واللوائح المتباينة إلى جعل الجغرافيا لا تقل أهمية عن تخصيص الأصول في التخطيط للثروات على المدى الطويل. وأصبحت الاستقرار القضائي والوضوح والمرونة اعتبارات أساسية - وهي مجالات تعزز فيها دبي جاذبيتها بسرعة.

أحد الدوافع الرئيسية وراء هذا التحول هو نقل الثروات الهائل بين الأجيال بقيمة 124 تريليون دولار المتوقع بحلول عام 2048. ومع تولي الورثة الأصغر سنًا أدوارًا قيادية داخل الشركات العائلية، فإن أولوياتهم تعيد تشكيل سلوك الاستثمار. يسعى الجيل القادم من أصحاب الثروات إلى تحقيق “الازدهار متعدد الأبعاد”: عوائد مالية إلى جانب المرونة ضد انخفاضات السوق، ومرونة المحفظة، ووحدة عائلية أقوى، وقوة سمعة، وتأثير بيئي واجتماعي قابل للقياس.

يدفع هذا التحول الجيلي رأس المال نحو الأسواق الخاصة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والاستثمارات ذات التأثير. ومن الجدير بالذكر أن النساء - اللواتي يشكلن الآن أكثر من 10 في المائة من الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا (UHNWIs) - من المقرر أن يرثن 95 في المائة من 54 تريليون دولار في التحويلات بين الأزواج. ويشير التقرير إلى أن القيادات النسائية في مجال الثروات تميل إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الأخلاقية والموجهة نحو مهمة، من الطاقة المتجددة إلى المشاريع الخيرية.

يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر القطاعات رواجًا بين الأفراد ذوي الثروات العالية، خاصة لإمكاناته في تحسين الرعاية الصحية والتعليم وكفاءة الموارد. كما تكتسب الاستثمارات المستدامة زخمًا، حيث من المتوقع أن تشهد الطاقة المتجددة بعضًا من أسرع معدلات النمو في المحافظ الخاصة. ويذكر التقرير أن الأثرياء جدًا “يتجاوزون الخطاب”، ويدعمون الاستدامة بالتزامات رأسمالية كبيرة.

يؤدي التحول في أولويات الثروة أيضًا إلى تغيير توقعات المستشارين. فبالإضافة إلى المهارات المالية التقنية، يُطلب من المستشارين الآن إتقان هياكل الصفقات الخاصة، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، والتنقل في ديناميكيات الأسرة المعقدة. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، تظل إدارة الثروات مهنة إنسانية عميقة تتمحور حول الثقة والعلاقات والفهم الشخصي.

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مشهد الثروة العالمي يشهد تحولاً جوهرياً. “وأضاف أن التوزيع الجغرافي أصبح ذا أهمية متزايدة مثل كيفية استثمار الثروة،” وتابع: “لقد توقعت دبي، ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، هذا التحول وتقدم بيئة مستقرة ومتصلة عالمياً مع وضوح تنظيمي.”

يسلط التقرير الضوء على مكانة دبي’ المتنامية كمركز عالمي لرأس المال الخاص والعائلي. اجتذبت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 9,800 مليونير جديد في عام 2025 — وهو أعلى صافي تدفق في جميع أنحاء العالم — حيث استقر معظمهم في دبي، وفقًا لهنلي آند بارتنرز. يستضيف مركز دبي المالي العالمي نفسه أكثر من 1,289 كيانًا مرتبطًا بالعائلة، وهو أكبر نظام بيئي من نوعه في البلاد.