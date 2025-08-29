دبي وجهة عالمية رائدة لاستقطاب الشركات والابتكار المالي

أما من حيث هجرة الثروات، فتتقدم دبي بوضوح على منافسيها. وفقاً لشركة Henley & Partners، انتقل إلى الإمارات نحو 10,000 مليونير وملياردير في عام 2025، حيث استحوذت دبي وحدها على الحصة الأكبر بما قيمته 63 مليار دولار من الثروات القابلة للاستثمار. ويتوقع أن تستقبل المدينة 7,100 مليونير جديد هذا العام، بينهم أكثر من 200 من الأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، وما لا يقل عن 15 مليارديراً، لترتفع بذلك حصتها إلى أكثر من ربع الثروة الخاصة في الشرق الأوسط.

وتشير "نايت فرانك" إلى أن دبي تضم الآن أكثر من 72,000 من أصحاب الثروات العالية (HNWIs)، مع توقعات بنمو العدد بنسبة 50% بحلول عام 2030.