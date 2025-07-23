دبي وجهة عالمية أولى: 249 فعالية أعمال و127ألف مشارك

في خطوة تؤكد مكانتها الرائدة على الساحة العالمية كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال، أعلن "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن فوزه باستضافة 249 فعالية أعمال كبرى خلال النصف الأول من عام 2025. ومن المقرر أن تنعقد هذه الفعاليات، التي تشمل مؤتمرات دولية كبرى واجتماعات وملتقيات وبرامج حوافز رفيعة المستوى، بين عامي 2025 و2029.
يمثل هذا الإنجاز نموًا ملحوظًا بنسبة 29% في عدد عطاءات الاستضافة التي فازت بها دبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد قدم المكتب، منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، 391 عطاء استضافة، محققًا نسبة فوز بلغت حوالي 64%، وهي زيادة عن نسبة 58% المسجلة في النصف الأول من عام 2024.
من المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات الضخمة نحو 127,087 مشاركًا من مختلف دول العالم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 35% في أعداد المشاركين. هذا النمو الكبير يعكس بوضوح مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، ويسهم بشكل فعال في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الإمارة. كما يؤكد هذا الأداء التجاوب القوي مع مقومات دبي كوجهة رائدة في قطاع فعاليات الأعمال، وريادتها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على الساحة الدولية.
يُعد الفوز بهذه العطاءات دفعة قوية لدبي، حيث سيمكنها من استضافة المزيد من المؤتمرات الدولية والملتقيات وبرامج الحوافز رفيعة المستوى، مع جدول فعاليات يمتد حتى عام 2029. ويؤكد هذا النمو الدور الحيوي لقطاع فعاليات الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، مع تعزيز مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والعيش والعمل.
يعمل "فعاليات دبي للأعمال"، بصفته مكتبًا تابعًا لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بشكل استراتيجي ووثيق مع الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الإماراتية ذات الصلة. ويشمل ذلك أعضاء برنامج "السفير"، الذي يضم نخبة من أصحاب القرار والفكر الرئيسيين في دولة الإمارات، والخبراء، وممثلي الجهات الحكومية. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية لجذب فعاليات الأعمال العالمية إلى دبي وتقديم ملفات استضافة متكاملة. ويؤدي برنامج "السفير"، بالشراكة مع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، دورًا محوريًا في تعزيز السمعة العالمية للمدينة كوجهة مفضلة لاستضافة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، حيث يساهم بشكل كبير في تكامل عطاءات الاستضافة بما يضمن الفوز بها.
في هذا السياق، صرح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعد الإنجاز الذي حققته دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شهادة على التزام المدينة بالتميز والابتكار والتعاون في قطاع فعاليات الأعمال. وبالتعاون مع الجهات المعنية وشركائنا، نواصل المضي قدمًا في تحقيق رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على جعل دبي مركزًا عالميًا للمعرفة والأعمال. كما أن تنوع الفعاليات التي تأكدت استضافة دبي لها هذا العام يؤكد امتلاك دبي لبنية تحتية تحقق المعايير الدولية، إلى جانب سهولة الوصول إليها وإلمامها الكبير باحتياجات الأسواق. وسوف نحافظ في الأعوام المقبلة على التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمنظمي الفعاليات والمشاركين فيها، وترسيخ ريادة دبي لهذا المجال على الساحة الدولية."
أسهم حضور مكتب "فعاليات دبي للأعمال" النشط في الأسواق الدولية في تحقيق هذا الأداء القوي. فقد نفذ المكتب خمس بعثات ترويجية دولية، شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية، تواصل خلالها مع أكثر من 50 جهة ومؤسسة من الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والشركاء. ومثل "فعاليات دبي للأعمال" الإمارة في معارض تجارية استراتيجية رئيسية في هذا القطاع، من بينها معرض IMEX فرانكفورت خلال النصف الأول من عام 2025. وكانت ثمرة أنشطة المكتب المتواصلة أن أصبحت دبي في طليعة خيارات منظمي الفعاليات والمؤتمرات حول العالم، وجذبت اهتمام صناع القرار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
جدير بالذكر أن مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال تعززت من خلال حصد ألقاب دولية جديدة في عام 2025. فقد صنفتها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في المرتبة الأولى عالميًا من حيث متوسط عدد المشاركين في كل فعالية تعقدها الجمعيات الدولية، كما حافظت دبي على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد اجتماعات الجمعيات التي تم استضافتها. وفي السياق ذاته، أكدت منصة Cvent الأمريكية مكانة دبي الرائدة في صدارة أفضل 25 وجهة لعقد الاجتماعات على مستوى المنطقة. وتؤكد هذه التصنيفات قدرة دبي على تلبية احتياجات منظمي الفعاليات الدولية على اختلاف أنواعها بكل سلاسة ونجاح.
من أبرز الفعاليات التي فازت دبي باستضافتها خلال النصف الأول من هذا العام نسخة عام 2029 من مؤتمر ومعرض "سايبوس" (SIBOS) – المؤتمر السنوي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 12 ألف مشارك. بالإضافة إلى الاجتماع المشترك الأول لجمعية أبحاث العمود الفقري العنقي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا في عام 2027، بحضور 800 مشارك. إلى جانب المؤتمر الدولي لتطبيقات الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والتوليد (ISUOG) لعام 2026، بحضور 2000 مشارك. كما تشمل الفعاليات الأخرى المؤتمر الدولي لمجلس المباني الشاهقة والبيئة الحضرية في عام 2026، بحضور 1,500 مشارك، والمؤتمر الدولي للفنون الرقمية (ISEA) في عام 2026، الذي سوف يستقطب 1,000 مشارك.
في قطاع فعاليات الشركات والحوافز، فازت دبي باستضافة منتدى الطاقة الأفريقي 2026، بحضور 2,000 مشارك، إلى جانب استضافة برنامج "هيربالايف" (Herbalife) التحفيزي متعدد الأسواق، بحضور 2,400 مشارك، وبرنامج "بلانيسوير" (Planisware) التحفيزي، بحضور 1,300 مشارك. وقد عادت بعض الفعاليات الكبرى مجدداً إلى دبي، منها مؤتمر Token2049 في عام 2026 والذي سيحضره 15,000 مشارك. وسوف تستضيف دبي مؤتمرين من مؤتمرات شركة جوجل الرئيسية في عامي 2026 و2028، بحضور 4,000 مشارك في كل منهما. وكان لبرنامج "السفير" دور بارز في دعم هذه النجاحات، إذ أسهم سفراء البرنامج في تقديم 51 عطاء استضافة خلال الفترة، وفازت دبي بـ32 عطاءً منها حتى اليوم.
بفضل حضور مكتب "فعاليات دبي للأعمال" اللافت والمتواصل على مدار العام، وتعاونه الوثيق مع الفنادق والوجهات ومنظمي المؤتمرات المحترفين وشركات إدارة الوجهات وغيرها من مزودي الخدمات في هذا المجال، يواصل النهوض بدوره في استقطاب فعاليات أعمال رفيعة المستوى إلى دبي. كما قام المكتب بجولات تعريفية وترويجية وشارك في فعاليات دولية مثل معرض IMEX فرانكفورت، ليتيح لمنظمي الاجتماعات والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع فرصة التعرف عن كثب على حداثة البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي.
وسوف يشارك "فعاليات دبي للأعمال" في معارض تجارية وفعاليات استراتيجية رئيسية في الفترة المتبقية من عام 2025، على رأسها معرض سياحة الحوافز والمؤتمرات وسياحة الزفاف (IPEX)، ومعرض IMEX لاس فيغاس، ومعرض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات وصناعة سفر الأعمال (IBTM) في برشلونة، ومؤتمر الشرق الأوسط للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في البحرين، وكذلك مؤتمرها الدولي في مدينة بورتو البرتغالية. وينضم إلى المكتب في هذه المشاركات شركاؤه والجهات المعنية بهدف تعزيز الجهود المشتركة وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال.