دبي وأبوظبي تتصدران مؤشر"سافيلز" للرحالة التنفيذيين

وبحسب المحللين، فإن مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش، إلى جانب سمعتها كمركز أعمال عالمي رائد، جعلت منها الوجهة الأولى على هذا الكوكب للرحالة التنفيذيين. حيث تقدم كل من دبي وأبوظبي مستويات معيشة عالية وأسلوب حياة فاخر وبنية تحتية حديثة للغاية. ومن خلال برنامج العمل الافتراضي، تسعمى المدينتان لجذب العاملين عن بُعد من خلال عملية تأشيرات سهلة وأسلوب حياة عصري للغاية تناسب الزيادة الكبيرة للرحالة الرقميين، الذين يستفيدون من التكنولوجيا للعمل عن بُعد من أي مكان في العالم. وتوفر تأشيرة دبي لمدة عام واحد لهم فرصة لتجربة مدينة نابضة بالحياة مع مواصلة حياتهم المهنية بسلاسة.