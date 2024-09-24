دبي :نمو هائل في سوق الفعاليات والمؤتمرات عام 2031
من المتوقع أن ينمو سوق المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات بشكل كبير من 5.65 مليار دولار في عام 2024 إلى 10.01 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "كوهيرنت ماركت انسيايتس" (Coherent Market Insights).
وللاستفادة من هذا التيار، أعلن فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي رسمياً يوم الاثنين عن إنجاز مشروع مركز الفعاليات الذي تم تجديده مؤخراً، وذلك بعد استثمارات ضخمة في إطار مبادرة "فعاليات إنتركونتيننتال". وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز المكانة الاقليمية لمركز الفعاليات وفستيفال أرينا كوجهة رئيسية للفعاليات والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.
ويسعى فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي إلى تعزيز عروضه الخاصة بالفعاليات بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد. ويعود هذا النمو إلى التطور السريع للبنية التحتية والمرافق الحديثة والمبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال الفعاليات. ويعكس مفهوم "فعاليات إنتركونتيننتال" الجديد هذا الالتزام، حيث يضع المكان في طليعة صناعة الفعاليات المتوسعة في المنطقة.
وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توفير مرافق عالمية المستوى وخدمات مخصصة للفعاليات على جميع المقاييس، وتعزيز جاذبية المكان للضيوف المحليين والدوليين على حد سواء.
وتضم فعاليات إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي مساحة إجمالية كبيرة تبلغ 15,000 متر مربع للفعاليات، بما في ذلك قاعة بمساحة 7,200 متر مربع خالية من الأعمدة في فستيفال أرينا، والتي تعتبر مثالية للمؤتمرات والمعارض والحفلات الموسيقية الكبيرة التي تستوعب حتى 9,000 شخص. ويضم مركز الفعاليات الذي تبلغ مساحته 5,000 متر مربع موقعاً على الواجهة البحرية مع قاعات احتفالات وغرف اجتماعات وممشى يوفر إطلالات خلابة على خور دبي التاريخي وأفق المدينة الشهير. كما يضم فندق هوليداي إن آند سويتس قاعة بمساحة 1,150 متر مربع، خيارات لتلبية متطلبات الميزانيات المختلفة. هذه المساحات معاً تشكل حلاً شاملاً لكافة أنواع الفعاليات.
وممن حضر حفل التدشين هيثم مطر، المدير العام لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، و "جوناثان تيمز"، رئيس الفطيم العقارية، و "توماس شميلتر"، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. وأدى كل منهم دوراً رئيسياً في الاحتفال بإطلاق "فعاليات إنتركونتيننتال" والتأكيد على أهميتها في تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي. كما حضر الحفل ممثلون عن مجموعة الفطيم، إحدى أكثر مجموعات الأعمال تقدماً في الإمارات العربية المتحدة، وأشاروا إلى أن الإطلاق الجديد سيعزز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للأحداث والمؤتمرات.
وقال "توماس شميلتر"، المدير العام الإقليمي لفنادق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي: "هدفنا هو توفير تجارب استثنائية للفعاليات تتوافق مع توقعات ضيوفنا ورؤية دبي للنمو المستدام". وأضاف شميلتر: "سيعزز هذا المشروع بشكل كبير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي من خلال ترقية مجموعة الأماكن المتاحة للشركات والمؤسسات ذات المستوى العالمي عبر مجموعة واسعة من الصناعات. مع تعزيز المرافق الحديثة في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، يوفر المكان الآن المزيد من المرونة والحلول الشاملة للفعاليات بجميع المقاييس، ويلبي ذلك الطلب المتزايد على مساحات الفعاليات المتميزة في المنطقة ويعزز مكانة دبي كمركز رائد للأعمال والمؤتمرات العالمية".
وتتميز قاعات الاحتفالات المطورة في "مركز الفعاليات" بتقنيات عالمية المستوى، بما في ذلك أكبر شاشة LED مدمجة وجهاز عرض عالي الوضوح بقوة إضاءة 16.5 ألف لومن، لضمان تقديم عروض تقديمية بجودة عالية. وتم تصميم هذه المساحات المتعددة الاستخدامات من قبل المصمم "ديفيد تي كينت"، وهي تجمع بين الأناقة والوظائف العملية، مع موقع مميز على الواجهة البحرية وممشى واسع يطل على خور دبي وأفق دبي الساحر. وتم تصميم هذه القاعات المعاد تطويرها لتلبية احتياجات الفعاليات المختلفة، من المؤتمرات الكبرى إلى الاجتماعات الخاصة، مع سهولة الوصول إلى كراون بلازا ودبي فستيفال سيتي مول.
وأضاف "براناف فوهرا"، المدير التجاري الإقليمي لفنادق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي: "بينما تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لقطاع المؤتمرات والمعارض، نحن ملتزمون بتقديم أماكن استثنائية تلبي الطلبات المتزايدة للعملاء من مختلف القطاعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة. إن استثمارنا الضخم في المرافق ذات المستوى العالمي ودمج الممارسات المستدامة لا يعزز تجربة الحدث لعملائنا فحسب، بل يتماشى أيضاً مع رؤية دبي طويلة الأمد للنمو المستدام. من خلال توفير مساحات تجمع بسلاسة بين الابتكار والفعّاليّة والمبادرات الصديقة للبيئة، فإننا نعزز التزامنا بدعم ظهور المدينة كوجهة عالمية رائدة لكل من الأعمال والترفيه، مع المساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للمسؤولية البيئية".