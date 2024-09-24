دبي :نمو هائل في سوق الفعاليات والمؤتمرات عام 2031

وممن حضر حفل التدشين هيثم مطر، المدير العام لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، و "جوناثان تيمز"، رئيس الفطيم العقارية، و "توماس شميلتر"، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. وأدى كل منهم دوراً رئيسياً في الاحتفال بإطلاق "فعاليات إنتركونتيننتال" والتأكيد على أهميتها في تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي. كما حضر الحفل ممثلون عن مجموعة الفطيم، إحدى أكثر مجموعات الأعمال تقدماً في الإمارات العربية المتحدة، وأشاروا إلى أن الإطلاق الجديد سيعزز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للأحداث والمؤتمرات.