دبي: نموالإيجارات قصيرة الأجل بسبب الأسعار التنافسية

ونقلت آنا سكيجين عن دراسة استقصائية أجرتها شركة التأمين على ملاك العقارات CIA Landlords ومقرها المملكة المتحدة، أن الدراسة وجدت أن دبي كانت المدينة الأكثر ربحية في العالم في مجال Airbnb في عام 2022، شريطة أن يشتري الملاك عقارات بالقرب من برج خليفة. ويمكن للملاك كسب ما معدله 930 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة (4480 درهمًا إماراتيًا) وتحقيق التعادل في استثماراتهم في أربعة أشهر.