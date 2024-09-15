دبي: نموالإيجارات قصيرة الأجل بسبب الأسعار التنافسية
يشهد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل نمواً في الإمارات العربية المتحدة بسبب الأسعار التنافسية والخيارات المتاحة للزوار. كما يقوم العديد من أصحاب العقارات بالتحول من الإيجارات طويلة الأجل إلى الإيجارات قصيرة الأجل بسبب العائدات الأعلى، بشرط أن تكون عقاراتهم تقع في مناطق رئيسية مثل وسط المدينة وبرج خليفة.
ويشير المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى أن الطلب يأتي في المقام الأول من البدو الرقميين والزوار من الدول الأوروبية والآسيوية.
قالت "آنا سكيجين"، الرئيسة التنفيذية لشركة "فرانك بورتر": "يشهد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل نموًا ملحوظًا. ويمكنك أن ترى عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى هذا المجال. وتشهد القوائم نموًا في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة مع زيادة عدد الضيوف الذين يأتون لتجربة المنطقة".
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قالت إن أسعار الإيجارات قصيرة الأجل مستقرة في عام 2024 مع زيادة طفيفة بسبب المزيد من القوائم التي تدخل السوق والأسعار التنافسية من الفنادق. ومع ذلك، لا تزال الأسعار في دبي أعلى بكثير من بقية العالم، بمتوسط حوالي 500 درهم في الليلة.
وبحسب بيانات فرانك بورتر، تبدأ أسعار الإيجارات قصيرة الأجل من 200 درهم إماراتي في الليلة وقد تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي أو أكثر. ويوجد ما بين 30 ألفاً و50 ألف عقار معروض للإيجار في الإمارات العربية المتحدة.
وقال "رامجي آير"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيوب للتطوير، إن الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل يشهد نمواً كبيراً بسبب مكانة البلاد كمركز عالمي للسفر، مما أدى إلى تدفق الزوار الدوليين في السنوات الأخيرة.
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، حفزت مبادرات الحكومة لتعزيز السياحة، مثل إصلاحات التأشيرات والمعالم السياحية الجديدة، الاهتمام بأماكن الإقامة قصيرة الأجل. كما ساهم ظهور "البدو الرقميين"، حيث يسعى المحترفون إلى ترتيبات معيشية مرنة أثناء العمل عن بُعد، في زيادة الطلب. كما كانت الشعبية المتزايدة للإجازات القصيرة الأجل بين السكان الباحثين عن ملاذات محلية رائعة لسوق الإيجارات قصيرة الأجل".
وقال "يوجيش بولتشانداني"، مؤسس شركة صنرايز كابيتال، إن ظهور المنصات الجديدة جعل من السهل على أصحاب العقارات إدراج منازلهم للإيجارات قصيرة الأجل، مما يساعد بشكل أكبر هذا القطاع المتنامي من السوق.
وقال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن بي إم إي للمنازل لقضاء العطلات، إن المقيمين الهنود والبنغلاديشيين والباكستانيين ودول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكلون حوالي 70 في المائة من الزوار وأصحاب الأعمال، وهو ما يحرك جزءاً كبيراً من الطلب على المنازل لقضاء العطلات.
وأضاف مهتاني: "تنجذب هذه الجنسيات بشكل خاص إلى دبي بسبب فرص الأعمال المتاحة فيها وأسلوب الحياة الفاخر والقرب من بلدانهم الأصلية... وتعد الفيلات والشقق الفاخرة أكثر أنواع العقارات طلبًا، في حين تحظى الفيلات العائلية الكبيرة والشقق الفاخرة في المجتمعات المسورة بشعبية كبيرة".
عائد استثمار أعلى
تشير الدراسات إلى أن أصحاب العقارات الذين يختارون الإيجارات قصيرة الأجل في المواقع الرئيسية يتمتعون بنسبة إشغال قوية وعوائد.
ونقلت آنا سكيجين عن دراسة استقصائية أجرتها شركة التأمين على ملاك العقارات CIA Landlords ومقرها المملكة المتحدة، أن الدراسة وجدت أن دبي كانت المدينة الأكثر ربحية في العالم في مجال Airbnb في عام 2022، شريطة أن يشتري الملاك عقارات بالقرب من برج خليفة. ويمكن للملاك كسب ما معدله 930 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة (4480 درهمًا إماراتيًا) وتحقيق التعادل في استثماراتهم في أربعة أشهر.
وفقًا لفرانك بورتر، فإن المناطق الأكثر شعبية للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة هي دبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، ووسط المدينة، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، ونخلة جميرا، والسعديات.
المناطق التي توفر أعلى سعر لليلة الواحدة للإيجارات قصيرة الأجل هي دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا ووسط مدينة دبي. ولكن لأن قيم العقارات مرتفعة للغاية، فإنها لا تقدم دائمًا أكبر العائدات. تأتي بعض أفضل العائدات على الاستثمار من مناطق مثل أبراج بحيرة جميرا ودائرة قرية جميرا، ولكن خيارات الإقامة هنا تجذب أنواعًا مختلفة من العملاء. "في دبي، نحن محظوظون بوجود مجموعة حقيقية من الزوار من جميع أنحاء العالم بميزانيات وأسباب مختلفة للتواجد هنا."
عوائد أعلى من الإيجارات طويلة الأجل
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة فرانك بورتر، فإن سوق الإيجارات قصيرة الأجل توفر في المتوسط عائداً أعلى بنسبة 20% من الإيجارات طويلة الأجل على مدى فترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. "وتميل الإيجارات طويلة الأجل، وغيرها من أنواع الاستثمار مثل السندات والأسهم، إلى أن تكون أكثر صرامة وأقل مرونة".
وقال بولشانداني إن الإيجارات قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة غالبا ما تقدم عوائد أعلى، ويرجع ذلك أساسا إلى قدرة أصحاب العقارات على فرض أسعار ليلية أعلى، وخاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع في دبي وأبو ظبي.
"يمكن أن تحقق الإيجارات قصيرة الأجل معدلات إشغال أعلى خلال مواسم الذروة السياحية والأحداث الكبرى، مما يعزز الدخل المحتمل. ومع ذلك، من الضروري أن نضع في الاعتبار تكاليف الإدارة والصيانة واللوائح المحلية، حيث يمكن أن تؤثر هذه على الربحية الإجمالية."
وفي الإمارات العربية المتحدة، قال رامجي آير إن الإيجارات قصيرة الأجل يمكن أن توفر عائدات أعلى من الإيجارات طويلة الأجل لعدة أسباب. على سبيل المثال، غالبًا ما تجتذب العقارات في المواقع الرئيسية السياح الراغبين في دفع مبلغ إضافي مقابل الإقامات القصيرة.
وأضاف آير أن الإيجارات قصيرة الأجل يمكن أن تدر دخلاً أكبر بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالإيجارات التقليدية، وخاصة خلال الأحداث الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق.
"إن مرونة الإيجارات قصيرة الأجل تسمح للمالكين بتعديل الأسعار بشكل ديناميكي بناءً على الطلب، مما يؤدي إلى تحسين الإيرادات بشكل أكبر. ومع ذلك، من الأهمية بمكان مراعاة إمكانية تقلب معدلات الإشغال وتأثير التغيرات الموسمية على الدخل."
التوقعات
وقال رامجي آير إنه مع استمرار انتعاش السفر بعد الوباء، من المتوقع أن ينمو الطلب على خيارات الإقامة الفريدة والمرنة. وأضاف: "من المرجح أن يدعم صعود العمل عن بعد والترحال الرقمي الاهتمام بالإيجارات قصيرة الأجل حيث يسعى المزيد من الأشخاص إلى أماكن إقامة مؤقتة أثناء السفر للعمل أو الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الجارية في البنية التحتية للسياحة ستعزز السوق بشكل أكبر، بالإضافة إلى الشعبية المتزايدة لمنصات مثل Airbnb وVrbo التي ستواصل تسهيل الوصول لكل من المضيفين والضيوف، مما يعزز تجربة الإيجار بشكل عام".
وتتوقع سكجين أن يستمر سوق الإيجارات قصيرة الأجل في النمو والتطور، كما ستشهد بعض عمليات الدمج. وأضافت: "لقد دخل العديد من اللاعبين في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، لكن القليل منهم استمروا. وسنرى المزيد من الاستقرار في القوائم والجودة".