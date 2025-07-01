"نخلة جبل علي" تستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية والفندقية

تمتد جزر نخلة جبل علي السبع على مساحة 13.4 كيلومترًا مربعًا، وتضم 16 فرعًا، وأكثر من 90 كيلومترًا من الواجهة البحرية، مما يُمثل بداية ممر نمو جديد في منطقة جبل علي. صُمم هذا المشروع الرائد ليضم عدة أحياء متعددة الاستخدامات مُجهزة للمشاة، تُوفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي.