"نخلة جبل علي" تستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية والفندقية

ستحصل نخلة جبل علي على عروض سكنية وفندقية راقية، في أول صفقة بيع أراضٍ لشركة دبي القابضة مع مطور خارجي في هذه الوجهة الشهيرة.
وسيتم تطوير مشروع واسع النطاق في حي دبي للتصميم (d3)، حيث تعمل المنطقة كمجتمع نابض بالحياة متعدد الاستخدامات، يمزج بشكل سلس بين الثقافة والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة.
ويأتي ذلك في إطار اتفاقية استراتيجية بين دبي القابضة ومجموعة سيليكت، إلى جانب شريكها المشترك منذ فترة طويلة شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC).
وتجري حالياً مراحل التصميم والتخطيط لكلا المشروعين، وسيتم الإعلان قريباً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات المشروع والجداول الزمنية.
تمتد جزر نخلة جبل علي السبع على مساحة 13.4 كيلومترًا مربعًا، وتضم 16 فرعًا، وأكثر من 90 كيلومترًا من الواجهة البحرية، مما يُمثل بداية ممر نمو جديد في منطقة جبل علي. صُمم هذا المشروع الرائد ليضم عدة أحياء متعددة الاستخدامات مُجهزة للمشاة، تُوفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي.
حي دبي للتصميم (d3) منظومة إبداعية عالمية، والوجهة المفضلة لمواهب التصميم من جميع أنحاء العالم. يوفر الحي إطلالات خلابة على أفق دبي، بما في ذلك برج خليفة الشهير، ويعزز مكانة دبي كأول مدينة في الشرق الأوسط تُصنّفها اليونسكو كمدينة مبدعة في التصميم.
قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: "نخلة جبل علي مشروعٌ رائدٌ يُهيئ دبي لتعزيز مكانتها العالمية كوجهةٍ بحريةٍ رائدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة سيليكت، نُحقق رؤية القيادة الرشيدة في إنشاء وجهةٍ ساحليةٍ عالمية المستوى تُرسي معايير جديدة في تجارب السكن والضيافة الفاخرة."
وأضاف رحيل أسلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكت: "نحن متحمسون للغاية لما سنقدمه للسوق في كل من نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم (d3) - وهما موقعان فريدان يتماشىان تمامًا مع فلسفة علامتنا التجارية المتمثلة في الموقع على الواجهة البحرية والجودة والرقي وخلق القيمة على المدى الطويل".
تشكل هذه الصفقة الاستراتيجية استمرارًا للتوسع المتعمد لشركة Select Group في مشاريع ذات تأثير كبير وتصميم متقدم تلبي احتياجات جيل جديد من السكان والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن بيئات غامرة تتجاوز التعريفات التقليدية للفخامة.
تتمتع مجموعة سيليكت بسجل حافل من النجاحات المتميزة، بما في ذلك مشروع جزيرة النخلة في دبي، ومشروع شبه الجزيرة في منطقة الخليج التجاري، ومشروع سيكس سينسز ريزيدنسز دبي مارينا الذي تم إطلاقه مؤخراً.