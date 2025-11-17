دبي: ممرات جوية رقمية لمنع اصطدام طائرات"الدرون"

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة الخليج تايمز المباشرة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول معرض دبي للطيران 2025.]
تسرع دبي في تطوير التنقل الجوي لديها بنظام جديد ينشئ ممرات مرور رقمية للطائرات بدون طيار، مما يمنحها مسارات منظمة في السماء مشابهة لإشارات الطرق والمخارج على الأرض. تم عرض التكنولوجيا في معرض دبي للطيران 2025 في دبي وورلد سنترال، حيث تقدم شركات الطيران والتكنولوجيا العالمية مستقبل الطيران من 17 إلى 21 نوفمبر.
تم توظيف شركة ANRA Technologies، المسؤولة عن المشروع، لتقديم نظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار بالكامل لمشاريع دبي للهندسة الجوية، بالشراكة مع خدمات الملاحة الجوية في دبي (Dans). ستعمل المنصة، المعروفة باسم UTM، كبنية تحتية رقمية توضح أين يمكن للطائرات بدون طيار الطيران، وما يجب تجنبه، وكيف يمكنها التحرك بأمان دون تقاطع المسارات مع الطائرات الأخرى أو الطائرات المأهولة.
قال برنت كلافون، رئيس استراتيجية ANRA Technologies، إن النظام يعمل بنفس الطريقة التي يعتمد عليها السائقون على إشارات الطرق. “عندما قدنا إلى معرض الطيران، كنا نعرف أن هناك مخرجًا قادمًا وأين يمكننا الذهاب وأين لا يمكننا الذهاب. هذا ما نقوم بإنشائه للطائرات بدون طيار”، موضحًا أن الهدف هو تنظيم حركة الطائرات بدون طيار في الأجواء المزدحمة وإزالة خطر الاصطدامات.
بدأ المشروع في وقت سابق من هذا العام ومن المقرر أن يستمر لمدة عامين. بمجرد اكتماله، سيتم تسليم النظام إلى خدمات الملاحة الجوية في دبي، التي ستواصل تطويره وتشغيله في جميع أنحاء الإمارة. عند إطلاقه في عام 2027، من المتوقع أن تصبح دبي واحدة من أوائل الأماكن في العالم التي تمتلك شبكة حركة جوية رقمية كاملة التشغيل للطائرات بدون طيار.
وفقًا لـ ANRA Technologies، ستخدم المنصة الجميع من الطيارين الهواة ومشغلي الطائرات بدون طيار التجارية إلى الشركات التي تستخدم الطائرات بدون طيار للتفتيش أو التوصيل أو الاستجابة للطوارئ. كما ستتمكن وكالات السلامة العامة والجهات الحكومية الأخرى من الاتصال بالنظام.
على الصعيد الدولي، أصبحت إدارة حركة الطائرات بدون طيار تحديًا مع تزايد عدد الطائرات بدون طيار في المدن حول العالم. قال كلافون إن الحاجة إلى قواعد جوية رقمية زادت مع انتقال الطائرات بدون طيار من الاستخدام الترفيهي الصغير إلى العمليات التجارية واسعة النطاق. "مع زيادة عدد الطائرات بدون طيار، تزداد فرصة تقاطع مساراتها أيضًا. يريد المنظمون هنا وعلى مستوى العالم حلاً يمنع الطائرات بدون طيار من دخول المجال الجوي المحظور ويضمن عدم تصادمها،" قال.
الشركة معتمدة بالفعل من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وهي واحدة من أكثر المنظمين صرامة في العالم. تكييف نفس النظام لدبي يضع الإمارة في مقدمة العديد من المدن التي تحاول حلولاً مماثلة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
بمجرد أن تعتمد الهيئة العامة للطيران المدني النظام للاستخدام المحلي، من المتوقع أن يتبع مشغلو الطائرات بدون طيار اللوائح الجديدة المرتبطة بالمنصة. تنصح ANRA المشغلين بالبقاء على اطلاع مع تطور القواعد بين الآن وعام 2027، عندما يدخل النظام حيز التنفيذ رسميًا.
يستمر معرض دبي للطيران حتى 21 نوفمبر، حيث يعرض الطائرات وتقنيات الطيران وحلول التنقل من الجيل التالي بما في ذلك سيارات الأجرة الجوية ومنصات التنقل الجوي الحضري وأنظمة الطائرات بدون طيار المتقدمة. يستمر الحدث في تسليط الضوء على دفع الإمارات نحو السفر الجوي المستقبلي والبنية التحتية للمدن الذكية.