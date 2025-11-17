دبي: ممرات جوية رقمية لمنع اصطدام طائرات"الدرون"

بدأ المشروع في وقت سابق من هذا العام ومن المقرر أن يستمر لمدة عامين. بمجرد اكتماله، سيتم تسليم النظام إلى خدمات الملاحة الجوية في دبي، التي ستواصل تطويره وتشغيله في جميع أنحاء الإمارة. عند إطلاقه في عام 2027، من المتوقع أن تصبح دبي واحدة من أوائل الأماكن في العالم التي تمتلك شبكة حركة جوية رقمية كاملة التشغيل للطائرات بدون طيار.