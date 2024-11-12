دبي: مليار دولار من "لاند مارك" لافتتاح 400 متجر جديد
أعلنت مجموعة "لاند مارك"، التي مقرها دبي، عن تخصيص مليار دولار أميركي (3.67 مليار درهم) في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا لافتتاح 400 متجر جديد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما سيساهم في خلق المئات من فرص العمل.
وقالت "رينوكا جاغتياني"، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاند مارك، خلال مؤتمر صحفي في دبي، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستستثمر أيضاً في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والتقنيات الجديدة حيث تتطلع إلى تعزيز الإيرادات التي تجاوزت 7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
وقالت "جاغتياني" خلال المؤتمر الصحفي: "لقد حققنا نمواً كبيراً واستثمرنا باستمرار في أعمالنا. وفي غضون ثلاث سنوات، سنستثمر أكثر من مليار دولار لفتح 400 متجر جديد. وسنستثمر في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والتكنولوجيا للابتكار وتحسين أعمالنا باستمرار. تشكل التجارة الإلكترونية جزءاً كبيراً من أعمالنا، حيث ندير 12 موقعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند".
وبدأت شركة لاند مارك للتجزئة أعمالها في البحرين عام 1973، وتدير 2200 متجر في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيوية أخرى، وتوظف 53 ألف موظف. وتضم الشركة 22 علامة تجارية تحت مظلتها وتتواجد في 17 دولة. وحضر المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة لاند مارك للتجزئة، "كبير لومبا".
وبحسب شركة ألبن كابيتال، من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6% لتصل إلى 386.9 مليار دولار في عام 2028 من 309.6 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو زيادة في عدد السكان وارتفاع في دخل الفرد ويعمل على تعزيز الأنشطة السياحية. ومن المتوقع أن تستمر التجارة الإلكترونية في لعب دور حاسم مع اكتساب العديد من اللاعبين الجدد مكانة بارزة، ولا يزال هناك مجال للمنصات المتخصصة لتبني نماذج أعمال مبتكرة لجعل مشهد التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنافسية.
الشركات التقليدية المبنية بالاسمنت والطوب هي الأساس
وقالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاند مارك: "لقد استثمرنا الكثير في المنتجات وسلسلة التوريد. ندير 12 مليون قدم مربع من المستودعات. وفي جبل علي، قمنا بإنشاء مركز توزيع ضخم بقيمة 350 مليون دولار، وهو أحدث منشأة شبه آلية. نحن نؤمن بالمباني التقليدية؛ لذلك، سنواصل الاستثمار في متاجرنا. نحن نستثمر في تصميمات جديدة لمراكز ماكس وهوم".
وتعتزم الشركة أيضاً توسيع علامتها التجارية لـ "سوبر ماركت فيفا" إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخطط لافتتاح 25 متجراً.
وأضافت: "نخطط لافتتاح 8 متاجر "بيبي شوب" في الهند خلال الأشهر الستة المقبلة. كما نرى فرصاً في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل إلى المنازل. ولدينا حضور في دول تشهد نمواً جيداً. وبالتالي، لدينا نظرة إيجابية بشأن نمو المجموعة أيضاً".
واستبعدت "رينوكا غاجتياني" وجود أي خطط لطرح الشركة للاكتتاب العام وإطلاق طرح عام أولي (IPO) حيث أن الشركة تتمتع بتدفق نقدي قوي.
وقال "كبير لومبا": "في غضون 18 شهراً فقط، قمنا بتوسيع نطاق خدمات التوصيل للميل الأخير بسرعة للتعامل مع أكثر من 20 ألف شحنة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لأكثر من 50 عميلاً، بأسطول يضم أكثر من 800 مركبة".
وقال "في المستقبل، تتمثل رؤيتنا في بناء أعمال لوجستية رائدة من خلال تطوير سلسلة التوريد الشاملة لدينا، بما في ذلك حلول الشحن والتخزين والتسليم عبر الحدود".