دبي: مليار دولار من "لاند مارك" لافتتاح 400 متجر جديد

وبحسب شركة ألبن كابيتال، من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6% لتصل إلى 386.9 مليار دولار في عام 2028 من 309.6 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو زيادة في عدد السكان وارتفاع في دخل الفرد ويعمل على تعزيز الأنشطة السياحية. ومن المتوقع أن تستمر التجارة الإلكترونية في لعب دور حاسم مع اكتساب العديد من اللاعبين الجدد مكانة بارزة، ولا يزال هناك مجال للمنصات المتخصصة لتبني نماذج أعمال مبتكرة لجعل مشهد التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنافسية.