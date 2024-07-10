دبي: مشروع ضخم لمضاعفة حجم سوق الخضروات والفواكه
تعتزم دبي مضاعفة حجم سوق الخضروات والفواكه الحالي في إطار مشروعها اللوجستي الكبير المقبل.وسيعمل كيانان رئيسيان معاً وهما بلدية دبي وموانئ دبي العالمية على تطوير أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية والفواكه والخضروات.
وأعلن عن المشروع الضخم، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في الدولة .
وأكد سموه أن الهدف هو جعل دبي "وجهة للأسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات".
وقال الشيخ سمو الشيخ مكتوم: "نسعى جاهدين لتوفير بنية تحتية ومرافق متطورة بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، ودعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات".
ومن المتوقع أن يؤدي توسع سوق الفواكه والخضروات - الذي ستتم إدارته من قبل موانئ دبي العالمية - إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم أيضاً تقديم نافذة تجارية موحدة لجميع الإجراءات ورحلة العميل بأكملها.