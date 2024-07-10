دبي: مشروع ضخم لمضاعفة حجم سوق الخضروات والفواكه

تعتزم دبي مضاعفة حجم سوق الخضروات والفواكه الحالي في إطار مشروعها اللوجستي الكبير المقبل.وسيعمل كيانان رئيسيان معاً وهما بلدية دبي وموانئ دبي العالمية على تطوير أكبر مركز لوجستي في العالم لتجارة المواد الغذائية والفواكه والخضروات.

وأعلن عن المشروع الضخم، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في الدولة .